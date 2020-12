Reggio Calabria – «Io non so neppure chi siano le persone coinvolte ma mi sono svegliata con questa notizia che mi addolora molto. Ringrazio ancora una volta con il Cuore in mano i miei 112 candidati, gente vera che quest’estate ha fatto chilometri a piedi al mio fianco per trasmettere a tutti i reggini un’Idea nuova di Città. Un’Alternativa Possibile, Libera e Dignitosa!

A differenza degli altri, noi non avevamo risorse economiche a disposizione per la campagna elettorale ma, ci accompagnavano Correttezza, Rispetto e Coraggio verso gli Elettori». Così un post su facebook di Angela Marcianò in merito agli arresti di stamani nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria su brogli alle elezioni comunali dello scorso 20 e 21 settembre.