Reggio Calabria – Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 19:00 su canali social e web, l’incontro pubblico organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia “Atreju” in collaborazione con il coordinamento provinciale di Reggio Calabria.

“Lo stato di salute della sanità in Calabria”. Questo il tema scelto che vedrà impegnati operatori del settore, dirigenti politici e sindacali in un dibattito a più voci che vuole fotografare la situazione attuale e fornire spunti e proposte operative per il futuro. A moderare l’incontro Beniamino Scarfone e Pasquale Oronzio, rispettivamente portavoce del circolo e coordinatore nazionale di Azione Universitaria.

Ospite d’eccezione l’on. Wanda Ferro, Deputato della Repubblica e coordinatrice regionale del partito, protagonista di una forte azione parlamentare sulla sanità calabrese. A seguire gli interventi di Denis Nesci, commissario provinciale di FdI, Gaetano Topa, medico e responsabile provinciale FdI sanità, Vincenzo Mollica, medico, Bruno Ferraro, componente della segreteria nazionale della FIALS e Alessandra Polimeno, componente del coordinamento provinciale di Fratelli D’Italia Reggio Calabria.

L’evento sarà in diretta sulla pagina Facebook del circolo al link www.facebook.com/atrejurc/ e sul canale YouTube al link https://tinyurl.com/yxvvyctg .