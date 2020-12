Catanzaro – Domani, venerdì 18 dicembre, alle ore 11, nella sala Verde della Cittadella, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, e l’Adg del Por Calabria 2014/2020, nonché direttore generale del dipartimento Programmazione unitaria, Maurizio Nicolai, terranno una conferenza stampa per comunicare il raggiungimento degli obiettivi di spesa, fissati dalla Commissione europea per il 2020, nell’ambito del Programma operativo regionale.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, si farà anche il punto sulla riprogrammazione di 500 milioni di euro del Por Calabria – dopo il recente via libera dalla Commissione europea – che consente alla Regione di reindirizzare i fondi non spesi verso azioni di contrasto alla pandemia da Coronavirus, mettendo in campo interventi di sostegno al sistema sanitario e scolastico, alle piccole e medie imprese e ai settori più duramente provati dall’emergenza.

Saranno inoltre illustrati i contenuti del Documento di indirizzo strategico regionale (Disr), che rappresenta la cornice programmatica unitaria di riferimento nell’ambito della Politica di coesione 2021-2027 per la costruzione del futuro Programma operativo regionale.