Reggio Calabria – «Non immaginavo mai che si sarebbe potuti arrivare a tanto. Ieri infatti, con estremo stupore ho letto una nota stampa in cui la maggioranza dichiara che nessuno di Forza Italia era presente in commissione ambiente per affrontare la questione rifiuti e ove si precisa che il sottoscritto è andato via pochi minuti dopo l’inizio dei lavori. Ritengo doveroso smentire la nota». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia.

«A comprova della smentita – aggiunge – ho provveduto a richiedere copia del verbale delle presenze dove si può chiaramente leggere che ho partecipato ai lavori della commissione per oltre la metà della durata degli stessi.

Mi permetto di sollecitare la maggioranza anche in questa occasione a dare risposte sull’emergenza rifiuti (insieme alle tante altre emergenze che attanagliano la cittadinanza) che perdura da oltre due anni invece di perdere tempo nel sottoscrivere note stampa ove, come nel caso specifico, si afferma il falso».

«Abbiamo presentato diverse proposte per arginare il disastro ambientale ormai in atto in Città a causa dei rifiuti e sono state tutte o rifiutate o non discusse, mi chiedo a questo punto – conclude Milia – se si voglia veramente dar voce a tutti o se si vuole (come sembra stia accadendo) continuare a gestire la cosa pubblica come fosse cosa propria».