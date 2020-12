Reggio Calabria – «Nei giorni scorsi come ogni settimana sono stato a Roma. Siamo riusciti a sbloccare alcune cose importanti per la città al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dove finalmente si è arrivati alla conclusione per lo sblocco anche della seconda parte del Decreto Reggio. Il Decreto Reggio è finanziato da 4 leggi, 2 sono sbloccate e 2 ancora sono bloccate e stiamo arrivando a definire questa convenzione unica che consentirà di fare partire altri lavori importanti inseriti in queste due linee di finanziamento e ancora bloccate, una su tutte le le aste del Calopinace». Lo ha annunciato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nel corso di una diretta facebook.

Seconda parte della convenzione Anas: 7 km di strade cittadine ancora da asfaltare

«Sempre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ha aggiunto – abbiamo chiesto che si inizi subito con la seconda parte della convenzione dei lavori Anas. Negli anni scorsi, fino al 2018, abbiamo fatto importanti lavori di riqualificazione stradale in alcune vie principali su Gallico, Catona, Archi, Pentimele e Santa Caterina. Sempre con quella convenzione ci sono ancora 7 chilometri di strade da asfaltare. Abbiamo chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che Anas possa velocizzare lo sblocco anche di questa di questa seconda parte di convenzione».

L’incontro al Ministero del Sud

«Con il ministro Provenzano – ha proseguito – siamo in dirittura d’arrivo per la nuova rimodulazione del bando Periferie, i contratti istituzionali di sviluppo dove abbiamo inserito il Museo del mare di Zaha Hadid che sarà la perla di questo percorso di riqualificazione del fronte mare cittadino. A questo proposito i lavori della parte della Pineta del water front stanno andando avanti in maniera spedita».

Delibere di Giunta

«Ieri sera – ha annunciato ancora (ma curiosamente l’annuncio è affidato alla diretta facebook e non all’ufficio stampa dell’Ente) abbiamo approvato alcune importanti delibere in giunta».

La comunicazione ai tempi del “virus comunicativo”: meglio la diretta facebook senza contraddittorio che le conferenze stampa con i giornalisti

Ed ecco spiegato perché: «Ve le cito un po’ per titoli perché noi parliamo sempre alla città, questo nostro metodo di confronto che tanto è stato importante durante la fase del lockdown è il modo migliore per informarvi rispetto a quello che l’amministrazione sta facendo anche per sentire naturalmente le vostre opinioni e rispondere a quelle che sono le vostre sollecitazioni, spesso alcune cose per tanti motivi non lo troverete sui giornali magari non le troverete sui siti e quant’altro, è quindi importante che noi ci parliamo guardandoci negli occhi attraverso questo strumento e continuiamo a guardarci negli occhi quando ci incontriamo per strada senza filtri e senza altri diciamo interposte persone o soggetti». È difficile che si trovino sui giornali o sui siti se il Sindaco tratta la comunicazione istituzione dell’Ente come cosa propria personale, per accrescere l’elenco dei follower sfuggendo al diritto dei cronisti di porre domande.

Rete fognaria zona sud, climatizzazione ufficio anagrafe e messa in sicurezza stadio “Oreste Granillo”

Tornando alla “diretta” del sindaco si apprende che ieri sono stati approvati alcuni progetti esecutivi, come la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria nella zona sud della città, la zona compresa tra il viale Aldo Moro e il Parco Lineare Sud. Lavori per un importo totale di 217 mila euro a valere sui Patti per il Sud. Sempre sui Patti per il Sud è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione dell’impianto di climatizzazione dell’ufficio dell’anagrafe e anche il completamento di ulteriori lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dello Stadio comunale “Oreste Granillo”.

«Con questi lavori abbiamo riammodernato tutti i seggiolini, le panchine, gli spogliatoi e quant’altro, andiamo a intervenire per quanto riguarda i vetri infrangibili che cingono lo stadio, la cosiddetta gabbia per il settore ospiti e speriamo prima possibile che il pubblico possa tornare allo stadio, i gruppi elettrogeni e altre indicazioni condivise con la Questura di Reggio Calabria per tutto ciò che riguarda la sicurezza del nostro impianto sportivo».

Due milioni di euro per l’illuminazione pubblica

«C’è un progetto molto importante – ha detto ancora in diretta – che è stato approvato ieri per un importo totale di oltre 2 milioni di euro ed è la sostituzione dei braccetti obsoleti con dei corpi illuminanti, per intenderci della illuminazione pubblica della nostra città, andremo con questi lavori a sostituire gran parte dei cosiddetti braccetti nelle zone collinari soprattutto nelle zone periferiche della nostra città. Con questa operazione raggiungiamo due importanti obiettivi: la rigenerazione e quindi la qualità della pubblica dell’illuminazione pubblica in queste zone della città. Otteniamo il risultato di risparmio energetico per la nostra città, un’illuminazione naturalmente a basso impatto di inquinamento e anche un sostanziale risparmio per le casse dell’ente perché queste sono illuminazioni anche a bassissimo consumo».

Bando per agenti di polizia municipale

Infine è stato pubblicato il bando per l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale categoria giuridica c posizione economica c1 da assegnare al settore polizia municipale e viabilità.

