Corigliano Calabro (Cosenza) – La Guardia Costiera di Corigliano Calabro, nella tarda mattinata, ha effettuato un soccorso in mare traendo in salvo due persone. L’allarme è scattato nella Sala Operativa della Capitaneria di Porto, alle ore 10:45 circa, quando un piccolo natante a remi con a bordo 2 ragazzi, a causa della corrente in aumento, ha cominciato ad allontanarsi verso il mare aperto. I due si sono tuffati in acqua cercando di raggiungere la riva a nuoto.

Una persona, successivamente identificata come il fratello di uno dei due passeggeri, dalla riva ha notato che gli stessi erano in vistosa difficoltà ed ha allertato la Capitaneria di Porto. Immediatamente è giunta sul posto una motovedetta che è riuscita a prendere a bordo uno dei due ragazzi, mentre il secondo ha guadagnato la riva a nuoto. I due malcapitati sono stati successivamente affidati alle cure mediche del personale del 118 il quale ne ha constatato le buone condizioni di salute.