Reggio Calabria – È il dottore Carmelo Mangano, “Covid manager” del Grande Ospedale Metropolitano, il primo operatore sanitario a essersi sottoposto al vaccino per il Covid-19 a Reggio Calabria. Le dosi arrivate in città sotto la scorta dell’Esercito e fino al nosocomio sotto la scorta della Polizia sono state 30. Da domani inizierà la campagna di vaccinazione su larga scala con altre 970 dosi disponibili. Fra circa 21 giorni dovrà essere effettuato il richiamo della vaccinazione.

«Siamo felici dell’inizio di un momento che ci libererà da un virus a cui tutti abbiamo pagato un tributo di perdita di affetti, di limitazione della libertà e di paura».

Sono le parole del Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ing. Iole Fantozzi, a commento del “Vaccine Day”, giornata storica per la città e per il suo Ospedale, che segna l’avvio della campagna di vaccinazioni a Reggio Calabria.

Il vaccino anti-covid è arrivato al Presidio Ospedaliero “Riuniti” intorno alle 10.00, dopo la fase di preparazione delle dosi, si è dato inizio al primo ciclo di vaccinazioni anti-covid, trenta in tutto.

Il primo a cui è stato somministrato il siero è stato il Covid Manager, dott. Carmelo Mangano, seguito dal Dott. Sebastiano Macheda, Direttore della U.O.C. di Terapia Intensiva, e dal Dott. Giuseppe Foti, Direttore della U.O.C. di Malattie Infettive. Nella giornata di oggi sono state messe a disposizione anche le trenta dosi per l’ASP di Reggio Calabria.