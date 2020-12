Attività Divisione Polizia Amministrativa e Sociale 2019 2020 Passaporti rilasciati 4071 1621 Revoche passaporti 1565 603 Esercizi pubblici controllati 171 450 Sanzioni amministrative 81

€73.440,00 44

€44.307,00 Sequestri amministrativi 41 59 Autorizzazioni EX. ART. 127 T.U.L.P.S. (commercio preziosi) 22 8 Autorizzazioni EX ART. 88 T.U.L.P.S. (raccolta scommesse VLT) 7 Sospensione EX ART. 100 T.U.L.P.S. 6 2 Autorizzazioni Fuochi artificiali 24 1 Rilasci/Rinnovo porto di fucile 785 844 Revoche porto di fucile 41 34

Attività Ufficio Immigrazione

Sono stati emessi 4.758 permessi di soggiorno, di cui:

140 Carte di soggiorno per Congiunti di Cittadini dell’Unione Europea;

3.217 permessi di soggiorno elettronici;

593 permessi di soggiorno cartacei,

835 permessi di soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo.

In fase di rinnovo di 793 permessi di soggiorno per Motivi Umanitari e per Protezione Sussidiaria, l’Ufficio Immigrazione ha curato per le competenti Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, distribuite in varie Regioni d’Italia, l’attività istruttoria, ivi inclusi gli accertamenti afferenti ai profili di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come evincibili dalla consultazione delle banche-dati in dotazione. Nello specifico, è stata curata l’attività istruttoria per:

708 rinnovi di permessi per Motivi Umanitari;

85 rinnovi di permessi per Protezione Sussidiaria.

Sono stati, altresì, emessi 95 Documenti di Viaggio Elettronici (D.V.E.), di cui:

10 per titolare di permesso di soggiorno per Motivi Umanitari e/o per Protezione Speciale;

20 per titolari di permesso di soggiorno per Protezione Sussidiaria;

65 per titolari dello status di Rifugiato.

È stata curata l’attività istruttoria propedeutica all’emissione di 129 Decreti prefettizi di espulsione nei confronti di stranieri irregolari, così suddivisi per modalità esecutiva:

102 con Ordine questorile di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni dalla notifica;

20 con Ordine questorile di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), indicato dal Servizio Immigrazione;

2 con Ordine di accompagnamento immediato alla frontiera;

5 con Ordine questorile di ritiro cautelare del passaporto e contestuale obbligo di firma, come misure alternative al trattenimento presso un C.P.R.

È stata curata, infine, l’attività istruttoria propedeutica all’emissione di 24 provvedimenti prefettizi di Allontanamento nei confronti di altrettanti cittadini Comunitari, di cui: