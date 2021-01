Reggio Calabria – Proseguono gli incontri in streaming del programma “Sotto le stelle di Natale 2020” al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria.

L’appuntamento di lunedì 4 Gennaio 2021 alle 19.00, realizzato in collaborazione con SpazioTeatro, sarà dedicato alla letteratura.

Per parteciparvi basterà collegarsi alla pagina: www.facebook.com/Planetario.RC/.

Attraverso il racconto di Italo Calvino “Tutto in un punto” tratto dalle Cosmicomiche ed il racconto “Le parole che percorrono la verità” da i “Racconti per una solitudine insonne” del subcomandante Marcos, gli artisti di SpazioTeatro, diretto da Gaetano Tramontana, intrecciando mito e fantasia, renderanno suggestivo l’evento che metterà insieme astronomia e narrativa.

Calvino si interroga sulla realtà, sul senso dell’esistenza e sull’essere uomo attraverso suggestioni fantascientifiche e il suo testo diventa una brillante descrizione, in chiave moderna, del mito dell’origine dell’universo sulla base della teoria cosmologica del Big Bang.

Il racconto di Marcos fornisce un punto di vista diverso sulla realtà. Alla visione globalizzazione dall’alto si contrappone una resistenza che parte dal basso, dal credere nell’uomo e metterlo al centro, dal valorizzare e credere nel punto di vista degli oppressi e delle oppresse.

Al termine della lettura scenica, Agatino Rifatto, astronomo dell’osservatorio di Capodimonte Napoli, commenterà le immagini che saranno tramesse in remoto con il telescopio da Bruno Monteleone, esperto del planetario.

La serata si concluderà con la visione in digitale delle costellazioni “sotto la cupola del Planetario”.

L’evento rientra all’interno del progetto “Cultura, natura e tradizioni: l’Astronomia scienza del vivere quotidiano”, presentato dalla Città Metropolitana nell’ambito degli interventi finanziati dalla Regione Calabria per il 2020 e volti a rafforzare il legame tra cultura ed identità.