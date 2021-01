Reggio Calabria – In relazione ai recenti episodi di infortuni stradali a carico di cittadini extracomunitari della Piana di Gioia Tauro, nel corso della mattinata odierna si sono tenute presso la Prefettura di Reggio Calabria riunioni per la messa a punto di iniziative finalizzate ad implementare le condizioni di sicurezza nel territorio.

In particolare, è stata indetta apposita riunione di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno preso parte, oltre ai vertici delle Forze di Polizia provinciali, i Sindaci dei Comuni di Rosarno e San Ferdinando, presso cui insistono i principali insediamenti di lavoratori stranieri.

Alla seduta, nel corso della quale è stato disposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo nelle zone interessate, è seguito un incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e con le associazioni MEDU, Emergency e Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

Nell’occasione, è stato chiesto ai soggetti intervenuti di portare avanti, per quanto possibile, ulteriori azioni di sensibilizzazione all’uso di dispositivi di sicurezza atti a favorire la visibilità durante la circolazione stradale; inoltre, sono state esaminate le problematiche connesse alla incidentalità nell’area ed individuati i possibili interventi, anche infrastrutturali, atti a contrastare il fenomeno.

Nel contempo, è stata preannunciata per la giornata di martedì prossimo una ulteriore riunione alla presenza di referenti della Regione Calabria e della Città Metropolitana, al fine di concordare le iniziative da avviare per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità locale.

Sono state infine promosse iniziative per l’acquisizione di dispositivi di sicurezza (gilet e fascette catarifrangenti, luci da posizionare sulle biciclette) da distribuire ai lavoratori extracomunitari.