Reggio Calabria – Stavano lautamente banchettando, nel tardo pomeriggio di ieri, oltre 20 persone tutte dell’est europeo, di cui 10 sedute ai tavoli di un esercizio commerciale di cibo etnico in pieno centro storico, in barba ai divieti previsti dalla normativa anticovid. Ma l’intervento della polizia locale ha bruscamente interrotto il convivio.

Cinque di loro sono stati contestualmente generalizzati e sanzionati al pari del titolare dell’esercizio. Per l’attività commerciale è stata immediatamente disposta la chiusura per cinque giorni come previsto dalle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da covid 19. Sono altresì in corso ulteriori verifiche sulla regolarità amministrativa dell’esercizio.