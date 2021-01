Reggio Calabria – Il Gullì non si ferma ed anche quest’anno, sabato 16 Gennaio, in piena emergenza COVID, se pur virtualmente ha aperto le sue porte a genitori e ragazzi. Un open day “diverso”, non ha visto corridoi, muri colorati, laboratori affollati di persone entusiaste e curiose…nonostante ciò però ha comunque permesso alle famiglie la possibilità di visionare da casa i laboratori scientifico-ambientale, linguistico, teatrale, musicale, di scienze umane, filosofia, latino, economico-sociale e debeate, regalando solo piccole pillole delle numerose attività che caratterizzano il nostro Liceo.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Praticò, che brillantemente ha illustrato la ricca e articolata Offerta Formativa del Gullì, quale unica Istituzione della città, comprendente quattro licei: Scienze Umane, Scienze Umane opzione Economico-Sociale, Linguistico, Musicale, i visitatori virtuali hanno potuto ascoltare l’esperienza degli studenti, il patrimonio e vanto più prezioso della Scuola.

Protagonisti come sempre, loro i nostri ragazzi, che nonostante l’emergenza COVID, ma in massima sicurezza, hanno voluto esserci, organizzando prima, in remoto, con i docenti i laboratori e poi, in presenza con la testimonianza della loro esperienza quotidiana, hanno parlato ai loro coetanei più piccoli, invitandoli ad una scelta personale, critica e consapevole. Anche questa volta, seppure con modalità diverse e senza la gran parte della nostra comunità scolastica, che quotidianamente investe e si spende, ma che nel rispetto del Dpcm, non ha potuto essere fisicamente presente, tutti hanno toccato con mano l’entusiasmo ed il forte senso di appartenenza che caratterizza la famiglia del Gullì.