Reggio Calabria – Il lavoro quotidiano della Polizia Municipale rappresenta una delle migliori testimonianze di impegno civile, tutela della legalità e garanzia dei diritti. Un percorso che anche nel 2020, in piena emergenza pandemica, si è alimentato della proficua e costruttiva sinergia tra lo stesso corpo e l’amministrazione comunale. A ribadire questi concetti il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il comandante della Polizia Municipale, Salvatore Zucco e gli assessori comunali alla Polizia Municipale e alla Scuola, Paolo Brunetti e Rosanna Scopelliti, nel corso del consueto incontro di inizio anno voluto per tracciare il bilancio delle attività svolte sul territorio nei dodici mesi precedenti.

“Dobbiamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il corpo della Polizia Municipale – ha sottolineato il sindaco Falcomatà – per l’encomiabile opera svolta in questi mesi, in un momento delicatissimo a causa dell’emergenza sanitaria e a fronte di carenze di organico rilevanti. Un plauso alla guida attenta e competente del comandante Zucco che ha dato continuità al lavoro del corpo, dopo anni di incertezze legate alla mancanza della figura apicale. I nostri agenti – ha poi rimarcato il primo cittadino, ricordando l’esempio e la fulgida testimonianza di Giuseppe Marino e Giuseppe Macheda, caduti per mano criminale nell’esercizio delle loro funzioni – sono punti di riferimento per tutta la cittadinanza. E il superamento della prima fase dell’emergenza pandemica è dovuto, oltre all’immane lavoro di medici e sanitari e al grande senso civico dei cittadini, proprio al ruolo centrale di prossimità svolto dalla Polizia municipale. Vigilare sulla quarta città metropolitana per estensione territoriale non è un lavoro facile. Vogliamo rafforzare il supporto alla Polizia Municipale non solo attraverso misure a sostegno delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, ma anche mediante percorsi di educazione alla legalità, in stretta collaborazione con il mondo della scuola”.

“Ho assunto questo incarico – ha poi evidenziato l’assessore alla Polizia municipale, Brunetti – partendo dall’ottimo lavoro svolto dall’assessore Zimbalatti che ringrazio. Ora occorre rilanciare l’azione congiunta tra ente e corpo di polizia, auspicando nel contempo una maggiore serenità e spirito di collaborazione nel tessuto sociale e commerciale, spesso diviso tra richieste di maggiori sanzioni e proteste per i troppi interventi della Polizia municipale. Sappiamo bene che gli agenti operano nell’esclusivo interesse della collettività e a garanzia dei diritti di quanti, tra cittadini e operatori commerciali, rispettano sempre le regole”.

Attenzione massima, è stata infine ribadita dal Comandante Zucco sui temi di stringente attualità per il territorio cittadino, quali l’abbandono dei rifiuti e l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Questioni che la Polizia Municipale, di concerto con l’amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà, intende affrontare con rigore e spirito costruttivo, cercando sempre di coinvolgere negli indirizzi operativi e responsabilizzare i cittadini e gli operatori commerciali.

Attività operativa 2020 Polizia Locale Reggio Calabria

PERSONALE , DOTAZIONE STRUMENTALE E SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE INTERNA

Dirigente Comandante n. 1

Istruttori direttivi di vigilanza 11 di cui 2 distaccati

Istruttori direttivi amministrativi 1

Agenti 146 di cui 8 in distacco

Amministrativi cat. A/B 5

Saldo rispetto all’anno 2019 -11 (Pensioni –decessi)

Personale a T.D. n. 23 agenti per mesi tre cadauno

Dotazioni strumentali

34 Autoveicoli

1 Ufficio Mobile

6 Motocicli n. 125 cc

2 Motocicli 700 cc (acquisizione 2020)

1 Analizzatore salivare droghe (acquisizione 2020)

1 Etilometro

1 Dispositivo APR (Drone) (acquisizione 2020)

1 Misuratore di Velocità mobile (acquisizione 2020)

1 Street Control (acquisizione 2020)

1 Targa System

15 Giubbotti di protezione balistica (antiproiettile)

Determinazioni dirigenziali 513

Proposte deliberazioni ( Giunta e Consiglio) 20

Protocolli totali gestiti 30713

Servizi interforze (Focus) 94

Unità di personale in servizi interforze 790

POLIZIA STRADALE – SALA OPERATIVA-INFORTUNISTICA

Infrazioni accertate totali 61.734

Fermi Amministrativi 79

Sequestri amministrativi 393

Patenti ritirate 156

Carte di circolazione ritirate 61

Rimozioni 456

Punti patente decurtati 30.976

Introiti incassati da verbali al codice della Strada Euro 2.513.412,00

Chiamate in centrale operativa gestite 16.838

Trattamenti Sanitari obbligatori eseguiti 137

Ricorsi a verbali a CDS totali 712

(dei quali 535 al Prefetto 177 Giudice di Pace)

Incedenti stradali totali rilevati 627

Dei quali mortali 2 (tre persone decedute)

Dei quali con prognosi riservata di almeno uno dei coinvolti 5

Dei quali con feriti 214 (totale feriti 236)

Dei quali con conducente in stato di ebbrezza alcolica 25

POLIZIA ANNONARIA ED AMMINISTRATIVA

ISPEZIONI AMMINISTRATIVE 1126

VERBALI AMMINISTRATIVI 412

SEQUESTRI AMMINISTRATIVI E RIVENIMENTI 131

DEI QUALI DERRATE ALIMENTARI QUINTALI 43,5

DEI QUALI PEZZI DI MERCE NON ALIMENTARE 60.397

SEQUESTRI PENALI 41

DEI QUALI DERRATE ALIMENATRI QUINTALI 2,4

DEI QUALI PEZZI DI MERCE NON ALIMENTARE 62298

VERBALI COVID 19 TOTALI 571

POLIZIA GIUDIZIARIA

Notizie di reato 311

Arresti 3

Fermi per identificazione 23

Persone denunciate 369

Sequestri 146

Perquisizioni personali 22

Perquisizioni locali/veicolari 11

Deleghe di indagine 149

Notifiche 1008

Nomine ausiliario di Polizia Giudiziaria 21

UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO e PROTEZIONE CIVILE

Ordinanze disciplina traffico veicolare 461

Pareri occupazione suolo pubblico 164

Istruzione passi carrai e parcheggi diversamente abili 76

Interventi di segnaletica disposti 589

Sopralluoghi 85

Attivazione Centro Operativo Comunale 9

(1 per pandemia coronavirus dal 6.3.2020 al 31.5.2020)

Sbarchi gestiti 3

Allerte meteo gestite pre allerta 59

Allerte meteo gestite allerta 9

Dispositivi di protezione individuale acquisiti dalla Regione e distribuiti 219000

POLIZIA AMBIENTALE ED INFORMATIVA

Violazioni amministrative accertate extra CDS 329

Reati accertati 72

Sopralluoghi 432

Accertamenti anagrafici 965

Notifiche 827

Accertamenti vari 1232

Carcasse rimosse 512