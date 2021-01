Spesso quando si parla di guida si parla in un modo o nell’altro di frizione, componente fondamentale dei veicoli a cambio manuale. Spesso c’è però anche poca chiarezza a riguardo; cerchiamo allora di capire assieme cos’è la frizione e come andrebbe usata, per poi vedere come e quando si usura e come ripararla. Ci concentreremo in particolare sulle automobili.

Cos’è la frizione?

La frizione è un dispositivo meccanico che si trova nella trasmissione del veicolo e ha il compito di accoppiare o disaccoppiare in maniera modulata il motore e il cambio. In sostanza serve per “staccare” il motore dal cambio per cambiare e reinnestare la marcia.

Errori comuni nell’uso della frizione

Tra gli errori comuni dei principianti ci sono sicuramente il tentare di guardare i pedali (pericoloso oltre che inutile) o l’utilizzo di un piede “sbagliato” per azionare il pedale. È meglio prendere l’abitudine di usare il piede destro per l’acceleratore e il freno e il sinistro per la trazione. Sono automatismi che vi porterete per tutta la vita e i piedi “impareranno” ad avere una sensibilità diversa sui pedali di competenza.

Un altro errore comune consiste nel dimenticarsi che la frizione ha un punto di stacco. Solo una piccola parte dell’escursione del pedale corrisponde all’effettivo stacco o attacco della frizione, è quindi necessario dosare l’acceleratore in corrispondenza di quel punto per evitare di “sgasare” a vuoto o di innestare la frizione a giri tropo alto del motore. Al contrario, mollando troppo presto il pedale si prendono colpi e si può spegnere il motore. Questi sono parametri che influiscono tanto anche sull’usura della frizione.

Altro errore diffusissimo e l’uso di calzature sbagliate. Guidare con ciabatte, infradito o scarpe col tacco è scomodo e pericoloso oltre che sanzionabile dalle forze dell’ordine.

Consigli sull’uso della frizione

Eccovi 3 consigli fondamentali:

– Partenza in salita. Per partire in salita è sempre bene aiutarsi col freno a mano se si è in difficoltà. Il trucco per partire in salita è sollevare il pedale della frizione fino al punto di stacco e fermarsi (si sente l’auto “spingere” un pochino) per poi rapidamente mollare il freno e accelerare, mollando contemporaneamente la frizione gradualmente.

– Frenata. In frenata è bene scalare e usare il freno a motore prima di ricorrere al freno. Con le vecchie auto si consigliava di azionare prima freno e poi frizione (dato lo spazio di frenata coi vecchi freni), con le auto di oggi non ha più senso.

– Folle. Quando si è fermi, per esempio al semaforo, è bene mettere l’auto in folle anziché tenere abbassata la frizione. Certe frizioni si consumano subito se non si fa così, ma anche agli altri tipi male non fa.

Usura della frizione

La frizione si usura col tempo, ad una velocità che dipende dallo stile di guida e soprattutto dalle condizioni di guida (strada e traffico). I difetti che possono presentarsi sono:

– Usura del disco della frizione e dei suoi componenti. Quando avviene la frizione non si inserisce del tutto, vibra, si sente odori di bruciato accelerando, l’auto non riesce a imprimere potenza, specie in salita.

-Usura del volano. Le marce diventano “dure”, la frizione tende a bloccarsi o a fare rumori singhiozzanti.

-Usura del cuscinetto, del diaframma o delle molle di smorzamento. La frizione non si inserisce del tutto, la marcia non si inserisce, il pedale fa rumore oppure si inceppa.

Risoluzione dei problemi

Normalmente una frizione dura 120-150.000km. A meno che i chilometri percorsi siano molti meno, quando si presenta un difetto è consigliabile sostituire l’intero kit per intervenire una volta sola, visto che agendo sul singolo componente guasto si dovrebbe poi con ogni probabilità rimettere mano alla trasmissione dopo poco per sostituire le altre componenti naturalmente usurate.

Per cambiare la frizione va smontata la scatola del cambio, operazione che cambia nelle auto a trazione posteriore rispetto a quelle a trazione anteriore; nelle prime è necessario staccare il raccordo tra cambio e albero di propulsione, nelle seconde bisogna smontare gli alberi di trasmissione, i cavi del cambio e rimuovere il cambio stesso.

Ad ogni modo la procedura di sostituzione è abbastanza delicata e laboriosa e richiede l’utilizzo di attrezzature professionali. Per tutti questi motivi è meglio rivolgersi ad un’officina specializzata.

