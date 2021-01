Reggio Calabria – Il presidente di Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, plaude alla notizia diffusa dall’Ing. Domenica Catalfamo Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari opportunità della Regione Calabria, sullo stanziamento di 33 milioni di euro per la messa in sicurezza del sistema viario.

“Ora ci attendiamo che comuni e provincie partecipino alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione per la concessione di contributi per interventi sulla viabilità. Si tratta di una occasione da non perdere dato che gli ultimi fondi stanziati dal Governo risalgono al Piano nazionale della sicurezza stradale datato al 2000. La sicurezza per l’automobilista non può che iniziare proprio da una buona e continua manutenzione delle strade e inoltre migliorare la viabilità nella nostra regione serve anche a dare un forte impulso economico ai piccoli comuni ancora oggi fortemente penalizzati”.