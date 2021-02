Gioia Tauro (Reggio Calabria) – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, diretto dal primo dirigente Diego Trotta coadiuvato dal vice dirigente, il commissario capo Andrea Matrella, in servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane alla guida della propria autovettura, una Volkswagen Golf, il quale alla vista della pattuglia ha cambiato improvvisamente direzione e ha proseguito la marcia lungo l’autostrada A2, in direzione nord.

Gli operatori, alla luce del comportamento insolito e indeciso del conducente, hanno stabilito di raggiungerlo, invitandolo poi ad uscire allo svincolo di Mileto, dove il giovane, un ventunenne, è stato fermato e condotto presso gli Uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza per procedere a perquisizione dell’autovettura. Ad esito del controllo, eseguito con l’ausilio del personale dell’Unità Cinofila di Reggio Calabria, sono stati rinvenuti due cellulari Apple iPhone, di cui uno con 36 notifiche di messaggistica criptata, e della sostanza stupefacente per un peso complessivo di 1089,80 grammi.

Il personale del locale Posto di Segnalamento e Documentazione, ha proceduto all’analisi della sostanza in questione accertando che si trattava di stupefacente di tipo cocaina, che è stata dunque sequestrata unitamente ai due telefoni cellulari.

Il giovane è stato tratto in arresto in flagranza del reato previsto ex art.73 co.1-bis del D.P.R. n.309/1990.