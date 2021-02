«L’incendio divampato a bordo di un autobus di Ferrovie della Calabria sulla tratta Palmi-Delianuova deve preoccupare per lo stato del parco autobus circolanti nella regione». Lo afferma la segreteria regionale Filt-Cgil.

«Ci sono 140 milioni – prosegue il sindacato – che il Ministero ha messo a disposizione come contributo alla Calabria per il rinnovo del parco bus regionale. Questo finanziamento nazionale, però, va subito utilizzato e va immediatamente implementato con risorse aggiuntive da parte della Giunta regionale. Chiediamo all’assessore regionale ai trasporti di verificare e portare a conoscenza delle Organizzazioni sindacali il numero degli anni di circolazioni dei mezzi gommati dei sei consorzi di aziende della regione Calabria».

«Pensiamo, invece – conclude la Filt-Cgil – che l’Amministratore unico di FdC abbia fatto bene a disporre una inchiesta amministrativa interna per accertare le cause di questo incendio. Resta il fatto che i lavoratori e gli utenti devono lavorare e viaggiare in sicurezza».