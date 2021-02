Il sistema frenante, che i freni siano a disco o a tamburo, è un sistema idraulico, cioè è azionato da un fluido poco comprimibile che trasferisce la pressione dal pedale del freno ai pistoncini della pinza passando attraverso un circuito.

Sui veicoli moderni il pedale è collegato a un servo-freno, che riduce la forza necessaria per azionare la leva e iniziare quindi la frenata, ma è comunque presente il sistema idraulico di prima. È presente anche quando c’è ABS, impianto di rigenerazione in frenata o altro.

Tipi di liquido dei freni

Esistono diversi tipi di liquidi, caratterizzati da una sigla DOT seguita da un numero. Non è tanto importante capire cosa significhi la sigla o quale tipologia preferire, quanto è importante capire che alle diverse sigle corrispondono liquidi diversi, non sono “tutti olio”. Mischiare due liquidi diversi, è assolutamente da evitare. Questo perché liquidi diversi hanno comportamenti diversi, soprattutto in relazione al rapporto con la temperatura, e a volte sono proprio immiscibili tra di loro.

Immagine del liquido dei freni sul sito web motordoctor.it

Quando si cambia il liquido dei freni?

Il liquido dei freni dura in media dai 40.000 agli 80.000km, ma molti produttori consigliano di cambiarlo ogni due anni anche se la quota chilometrica non è raggiunta.

Come si consuma? Che problemi può dare? Il liquido si consuma per lo più in seguito all’esposizione alle alte temperature in frenata. In quelle condizioni tende ad assorbire umidità e la presenza di acqua nell’impianto ne inficia l’efficacia. Da questo punto di vista i composti siliconici (DOT5) si comportano peggio di quelli glicolici (DOT3 e DOT4). Un altro difetto comune è la formazione di bolle d’aria, che a volte è dovuta ad errori nella sostituzione del liquido. .

In ogni caso quasi sempre il difetto percepito in guida è un allungamento della corsa del pedale del freno. In altri casi più rari il problema si manifesta solo sotto sforzo, quindi per esempio dopo una lunga percorrenza in discesa.

Quando e come si cambia il liquido freni?

Il rabbocco del liquido frenante è un’operazione semplice, basta svitare il tappo sotto il cofano e versarlo, ma è fondamentale accertarsi che il liquido nuovo sia uguale al vecchio.

La sostituzione invece consiste nello spurgare e riempire nuovamente, e non è semplice, per tre motivi: il liquido va spurgato e cambiato tutto, è fondamentale che non si formino bolle d’aria, l’impianto idraulico è delicato. In generale è consigliabile affidarsi ad un professionista.