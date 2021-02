Reggio Calabria – Con riferimento all’articolo che riguarda l’operazione Metameria, l’avvocato Emilia Vera Giurato, difensore di Francesco e Fabio Berna, rappresenta che gli stessi non sono collaboratori di giustizia. «I Berna – afferma il legale – hanno denunciato e reso dichiarazioni ai rappresentanti della Procura e le confermeranno ogni qualvolta si rendesse necessario. Da sempre negano – e ribadiscono in questa sede – la contiguità ad ambienti criminali e qualsiasi coinvolgimento in attività illecite».