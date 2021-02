Reggio Calabria – Dimitri De Stefano è stato condannato in appello a 10 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa, in luogo dei 13 anni e 4 mesi inferti in primo grado. I giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria hanno emesso nella tarda serata di ieri la sentenza, derubricando il suo ruolo a partecipe, e non capo promotore come in primo grado.

La posizione di Dimitri De Stefano, difeso dagli avvocati Emilia Vera Giurato e Marcello Manna, era uno stralcio dell’abbreviato di Gotha, il maxi processo contro la ‘ndrangheta voluto dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore capo Giovanni Bombardieri.