Reggio Calabria – «Siamo lieti di accogliere nella nostra grande famiglia Mary Caracciolo, nominata Vice Presidente Provinciale dell’U.Di.Con. di Reggio Calabria – scrive in una nota il Commissario Regionale dell’U.Di.Con. Calabria, Domenico Iamundo – la sua esperienza da amministratore sarà per noi certamente un punto di forza per aggredire le tante questioni irrisolte della Città Metropolitana. Il lavoro che svolgiamo quotidianamente a sostegno dei consumatori necessita di un’attenzione molto alta, soprattutto in una provincia come la nostra con tante aree che avvertono la carenza e l’inefficienza di servizi, pubblici e privati».

«L’U.Di.Con. da anni si batte per segnalare i disservizi che presenta la nostra regione – continua Iamundo – per migliorare la qualità della vita di tutti coloro che, in un contesto socio-economico, denunciano le vulnerabilità territoriali, cercando di mettere al riparo i cittadini dalle varie truffe presenti in ogni dove. Sono sicuro che insieme al neo Vice Presidente Caracciolo, uniremo le nostre forze e faremo un buon lavoro, migliorandoci ogni giorno e cercando di migliorare anche la nostra amata terra» conclude Iamundo.