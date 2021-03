Reggio Calabria – Si è concluso il progetto artistico e formativo “New Theatre Training” realizzato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, del comune di Reggio Calabria e sostenuto dal bando nazionale “Funder35 – l’impresa culturale che cresce” promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri. Il progetto, avviato nel 2018, ha previsto la realizzazione di numerose attività e iniziative che hanno animato l’area urbana di Reggio Calabria coinvolgendo numerosi giovani e attivando una importante rete di rapporti con altre realtà culturali italiane.

Nell’ambito delle azioni progettuali ampio spazio è stato dato all’offerta formativa con l’attivazione di corsi di teatro comico e cabaret tenuti da attori e autori nazionali come Gennaro Calabrese, Rocco Barbaro, Angelo Pisani, Gianpiero Perone, Laura Formenti e Alessio Tagliento, di un corso di regia teatrale e cinematografica tenuto da attori e registi nazionali come Alessio Di Clemente, Augusto Zucchi, Piermaria Cecchini e Antonio Gargiulo, con la realizzazione di corso di marketing e gestione d’impresa culturale tenuto dai professionisti della cooperativa Cisme e infine, con l’attivazione di un corso per organizzatore di eventi a cura del team di Calabria dietro le quinte e di professionisti calabresi del settore come Ruggero Pegna, Carlo Fanelli, Francesca Ruggeri e Katya Sapone. Percorsi formativi innovativi che anche attraverso tirocini sul campo, hanno coinvolto 115 professionisti calabresi e non solo, con l’opportunità di rafforzare e acquisire nuove competenze nel campo dello spettacolo e nella gestione dell’impresa culturale. Altre azioni del progetto, sono state indirizzate al coinvolgimento della comunità locale con la realizzazione di attività di animazione territoriale come seminari, incontri culturali, mostre ed eventi artistici. Nell’ambito dello spettacolo è stato possibile migliorare l’offerta artistica del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”, evento esclusivo dell’associazione, che da otto anni rappresenta un importante contenitore di talento, arte e cultura nel panorama italiano.

Entusiasta per la buona riuscita del progetto, il presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva che afferma: “Il progetto New Theatre Training ha rappresentato, grazie al bando Funder35, un’opportunità unica per il nostro territorio, uno strumento di potenziamento e rinnovamento della struttura gestionale e operativa dell’associazione con un ampliamento della compagine associativa e un maggior coinvolgimento di nuove figure che hanno condiviso la nostra mission di promozione artistica e culturale. Le attività del progetto non finiscono qui: è nostra intenzione proseguire questa strada e riproporre alcune delle iniziative in campo formativo ed artistico che hanno rappresentato una risorsa importante per la crescita culturale del nostro territorio. Nonostante le limitazioni Covid, siamo già al lavoro per la programmazione estiva e autunnale con diverse iniziative artistiche e culturali che coinvolgeranno artisti locali e nazionali per festeggiare insieme i dieci anni di attività di Calabria dietro le quinte”.