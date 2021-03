Reggio Calabria – In virtù della campagna vaccinale anti Covid-19 nella provincia di Reggio Calabria, la Pattuglia Nazionale di Protezione Civile “Lions” dell’Istituto Per la Famiglia Onlus ha avviato, dalla giornata di ieri, un servizio di supporto volto alla semplificazione organizzativa e alla corretta espletazione dell’iter per i soggetti più anziani e fragili.

Il gruppo di Protezione Civile dell’Istituto Per la Famiglia, ente che figura tra le cinque associazioni attivate direttamente dalla Regione Calabria e ha sede operativa nel Centro Cristiano dello Stretto di Concessa di Catona, è impegnato da più di 20 anni in tutta Italia ed ha partecipato con i suoi volontari a tutte le emergenze nei vari territori colpiti da particolari calamità. Nella provincia di Reggio Calabria ha recentemente supportato il Comune nell’emergenza Coronavirus, attraverso la gestione del COC (Centro operativo comunale), la distribuzione dei pacchi alimentari e dei buoni spesa alle famiglie bisognose.

Anche in questa occasione il gruppo “Lions” ha voluto, dopo una riunione preliminare operativa tenuta dal capo dipartimento Dott. Maurizio Fiorenza e dal presidente Emmanuela Perri, apportare il proprio contributo mettendosi a disposizione della comunità reggina allo scopo di supportare le procedure della campagna vaccinale.

Un ringraziamento particolare va ai volontari, i quali con spirito di abnegazione hanno immediatamente accettato l’invito prefisso ad alleviare le sofferenze dei più deboli in questo particolare momento di emergenza.

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 sino alla chiusura del punto vaccini di Palazzo Campanella, quattro volontari saranno presenti per esercitare la propria attività, in concomitanza con altre associazioni.