Reggio Calabria – «Da ieri, il Comando dei Vigili urbani di Reggio Calabria può contare sul contributo di sei nuovi agenti che, per i prossimi tre mesi, effettueranno servizi di controllo e viabilità». A darne notizia è l’assessore comunale alla Sicurezza, Paolo Brunetti, che, in una nota stampa, aggiunge:

«A breve verrà anche pubblicata la nuova graduatoria riguardo al bando terminato lo scorso mese di gennaio e, nell’arco dell’anno, verranno assunte ulteriori 51 unità di personale, a tempo determinato, che supporteranno ed aiuteranno i cittadini lungo le strade della nostra città».

«Con l’occasione – ha concluso l’assessore Brunetti – ringrazio il comandante Salvatore Zucco per la grande passione e l’encomiabile lavoro che sta mettendo in campo in un territorio particolarmente complesso. Stiamo facendo il possibile per implementare un organico ridotto all’osso e che, proprio questo, è da ammirare per impegno e dedizione da sempre profusi con abnegazione al servizio costante dei reggini».