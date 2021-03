Reggio Calabria – Un anno e mezzo fa era stato sorpreso dalla Polizia locale in stato di grave intossicazione da alcol e stupefacenti alla guida di un veicolo dopo aver causato incidente stradale. Circa 15 giorni or sono la storia di è ripetuta.

M.D., cittadino di 32 anni, guidando senza patente perché sospesa a causa delle precedenti infrazione, ha causato un ulteriore incidente stradale con feriti. Aveva un tasso alcolemico di quasi sette volte superiore ai limiti di legge ed era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Gli operatori del pronto intervento della Polizia locale non hanno potuto far altro che constatare le risultanze delle analisi tossicologiche fornite dal G.O.M. e denunciare il recidivo. Per lui anche una salata sanzione amministrativa per guida con patente sospesa ed il fermo del veicolo.