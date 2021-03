Reggio Calabria – Sono in tutto 14 le misure cautelari emesse dal gip di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione Chirone, l’indagine dei Carabinieri del Ros e coordinata dalla DDA diretta dal procuratore capo Giovanni Bombardieri sui condizionamento della cosca Piromalli sull’Asp di Reggio Calabria. Delle 14 misure concesse a vario titolo dal gip, sei sono di custodia cautelare in carcere, sette degli arresti domiciliari e un obbligo di dimora. La misura in carcere è stata emessa nei confronti di: Fabiano Tripodi, Franco Madafferi, Mario Vincenzo Riefolo, Antonino Madaffari, Martino Taverna e Antonino Cernuto. Gli arresti domiciliari per: Pasquale Mamone, Giancarlo Arcieri, Federico Riefolo, Antonino Coco, Domenico Salvatore Forte, Salvatore Barillaro, Giuseppe Fiumanò. L’obbligo di dimora nel Comune di residenza, infine, è stato emesso nei confronti di Giuseppe Cernuto.