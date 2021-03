Reggio Calabria – Nella serata di ieri è stato arrestato a Boca Chica, nella Repubblica Dominicana, il latitante Marc Feren Claude Biart, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel luglio 2014 dal gip di Reggio Calabria nell’ambito dell’Operazione “Mauser” per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti in favore del clan Cacciola di Rosarno.