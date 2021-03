Roma. È stato sottoscritto oggi a Roma, presso la caserma “Piave”, sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, il protocollo d’intesa tra il Corpo e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.). L’accordo, siglato dal Gen. C.A. Umberto Sirico, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, e da Maurizio Dellantonio, Presidente del C.N.S.A.S., consolida la collaborazione istituzionale nella attività di soccorso. Attraverso il Protocollo, le due organizzazioni condivideranno le procedure di allertamento e coordinamento delle risorse sul territorio, impegnate nella ricerca e nel soccorso degli infortunati in montagna o in ambienti ostili e impervi.

Per implementare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, con l’ausilio delle unità cinofile e dei mezzi aerei del Corpo, il Protocollo firmato oggi prevede

momenti formativi congiunti tra il personale specializzato S.A.G.F. della Guardia di Finanza e del C.N.S.A.S..

Con l’accordo di oggi, ha dichiarato Maurizio Dellantonio, Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: “Fra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ed il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza da molti anni c’è uno stretto legame operativo, cementatosi in molte operazioni congiunte di soccorso in montagna. Più vicini nel tempo sono stati molti anche gli scenari di Protezione Civile che hanno visto le nostre realtà operare in stretta sinergia. Con questo accordo viene sancito e migliorato un sistema di condivisione delle competenze e di alcuni momenti della formazione, in un’ottica di continuo miglioramento del servizio di soccorso rivolto agli utenti delle nostre montagne”.

“L’Intesa oggi sottoscritta – commenta il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Umberto Sirico – consentirà al Corpo di continuare ad operare in sinergia con il C.N.S.A.S. per migliorare, attraverso il comune accrescimento professionale l’efficacia complessiva delle operazioni di soccorso in ambiente montano. In tale contesto, infatti, mi preme evidenziare l’apporto fornito dalle Stazioni del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), dal comparto aereo e dalle nostre unità cinofile, a garanzia della tempestività degli interventi. In questa prospettiva, sono certo che l’accordo odierno consentirà, forte delle rinnovate intese che proseguiranno a livello locale, il raggiungimento di importanti risultati, che consolideranno ulteriormente il ruolo della Guardia di Finanza nel settore. Ringrazio il Presidente Dellantonio e i componenti del Consiglio Nazionale per il rilievo attribuito alla collaborazione con il Corpo, che porterà ulteriore giovamento al condiviso impegno della tutela dell’incolumità delle persone”.