Nel servizio sulla recente maxi operazione coordinata dalle Procure di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria denominata “Petrolmafia S.p.a.” che riferisce dell’arresto di decine di persone attualmente indiziate del reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla commissione di altri reati gravissimi, abbiamo pubblicato un filmato (fornito alla Stampa dalla Guardia di Finanza) nel quale viene inquadrato a lungo l’impianto di distribuzione di carburanti sito in Reggio Calabria di proprietà della società “Europetroli” con sede legale in Modica. L’avvocato Fabio Borrometi, nell’interesse della società “Europetroli”, precisa che la Europetroli S.r.l. è totalmente estranea ai fatti in questione.

Il filmato diffuso dalla Guardia di Finanza inquadra un impianto di distribuzione di carburanti che è stato effettivamente posto sotto sequestro nell’ambito dell’attività che però non riguarda assolutamente la “Eurepetroli”, che è assolutamente estranea all’indagine.