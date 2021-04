Sono sempre più gli uomini, giovani e meno giovani, che amano impreziosire i propri lobi

Questa è sicuramente una bella notizia perché significa che il ventaglio dei possibili regali maschili si amplia e contempla finalmente anche gli orecchini. In quanto a modelli e materiali c’è l’imbarazzo della scelta e su questo non si discute, ma come trovare quelli perfetti? Ecco alcuni consigli per non sbagliare.

Tipologie di orecchini da uomo: bottone o cerchio?

Quando si parla di orecchini uomo, sono sostanzialmente due le tipologie più diffuse: quelli a bottone e quelli a cerchio (anche se sarebbe meglio dire “cerchietto” perché i modelli da maschio non sono mai eccessivamente ampi come quelli da donna). Conviene partire da qui per capire come orientarsi e fare la scelta giusta, dopodiché ci si può concentrare sul materiale, anch’esso importante. Vediamo dunque quando optare per gli orecchini a bottone e quando per quelli a cerchio.

Orecchini a bottone: eleganti ma anche moderni

Gli orecchini a bottone sono solitamente i più discreti, in quanto rimangono attaccati al lobo ed esistono modelli dalle dimensioni piuttosto piccole. Nella maggior parte dei casi, questi gioielli sono impreziositi da un diamante o da una pietra preziosa e dunque sono indicati per gli uomini che amano indossare dei gioielli vistosi ed eleganti. Esistono però anche modelli più moderni e casual, come quelli di Brosway e Sector che al posto del brillante centrale presentano un cristallo nero.

Orecchini a cerchio: giovanili e stilosi

Più versatili e meno impegnativi sono invece gli orecchini a cerchio, che possono essere indossati in coppia ma anche singolarmente. I modelli da uomo sono generalmente piccoli per quanto riguarda la circonferenza ma più grossi rispetto a quelli classici da donna. In commercio se ne trovano ormai di tutti i tipi: da quelli in oro a quelli in argento, ma anche in acciaio. Particolarmente gettonati negli ultimi tempi sono gli orecchini a forma di bullone di Brosway: moderni ed originali.

Il materiale degli orecchini da uomo: quale scegliere?

Per quanto riguarda il materiale, conviene spendere qualche parola perché spesso questo è un aspetto che passa in secondo piano ma non conviene sottovalutarlo. Oggigiorno sono di tendenza anche gli orecchini in legno, in plastica o in altri materiali “poveri” rispetto all’oro o all’argento. Il problema è che questi rischiano di provocare allergie o dermatiti dunque bisogna stare molto attenti, specialmente se si tratta di un regalo. Per non correre rischi meglio optare per un materiale anallergico o per l’argento.

Mono orecchino oppure coppia?

Quando si scelgono degli orecchini da uomo c’è un altro fattore da considerare: si preferisce indossare un solo gioiello oppure la coppia? Da questo punto di vista c’è assoluta libertà e ogni uomo è libero di scegliere la versione con la quale si sente maggiormente a proprio agio. Se dovete fare un regalo dunque, la cosa migliore da fare è acquistare una coppia di orecchini così non rischiate di sbagliare: al massimo chi li riceverà sarà sempre libero di indossarne uno solo!