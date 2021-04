Reggio Calabria – Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nella seduta del 15 aprile 2021, su proposta del Consiglio di Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari L26, ha deliberato all’unanimità di conferire la Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, post mortem, allo studente Giuseppe Ripepi, quale riconoscimento all’impegno profuso nello studio ed alla tenacia mostrata nell’affrontare gli esami, fino al quasi completamento del percorso, impedito dal sopravanzare della malattia.

Lo studente Giuseppe Ripepi nutriva un elevato interesse per le tecnologie alimentari, e spiccava per la sua profonda educazione ed un carattere mite e socievole che lo aveva portato sin da subito ad essere ben voluto da tutti gli studenti del Corso (come testimoniato dall’iniziativa promossa dall’Associazione Ares) e dal Dipartimento tutto. Giuseppe aveva in ultimo già pensato alla sua tesi di laurea che avrebbe riguardato il bergamotto di Reggio Calabria.