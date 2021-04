Reggio Calabria – Si sono svolte nelle scorse settimane le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria. I componenti del Consiglio eletti per il triennio 2021-2024 sono: Flaviana Tuzzo (Presidente), Rosario Logozzo (Segretario), Mary Gangemi (Tesoriere), Pasquale Staropoli, Liliana Zappone, Beniamino Scarfone e Mariagrazia Squillace (Consiglieri). Il nuovo Collegio dei Revisori invece è composto da: Luigi Torello (Presidente), Domenica Palumbo ed Emanuela Fiumanò (Componenti).

Il voto, avvenuto in tutta sicurezza con innovative modalità telematiche a distanza, ha registrato una grande partecipazione dei consulenti di tutta la Città Metropolitana superando addirittura il 70% degli aventi diritto.

«I Consulenti del Lavoro, ancora una volta, hanno scelto di dare fiducia ad un gruppo politico che negli anni, pur rinnovandosi, ha operato senza risparmiarsi in continuità e condivisione sia su base provinciale che regionale. Sono molto soddisfatta – afferma la Presidente Tuzzo – dell’esito delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale: essere riconfermata nuovamente alla guida dell’Ordine mi riempie di orgoglio, ma anche di maggiore responsabilità soprattutto in questo momento di grande crisi per il mondo del lavoro e per l’economia del nostro territorio. I Consulenti del Lavoro sono stati sempre al fianco delle aziende e dei loro lavoratori sin dai primissimi giorni della pandemia, lavorando giorno e notte per far arrivare il prima possibile i ristori e gli ammortizzatori sociali a imprenditori e famiglie. Rimanere alla guida dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria per il terzo mandato consecutivo ci consentirà di consolidare le collaborazioni già avviate con quanti hanno avuto e continuano ad avere un ruolo fondamentale nella vita economica del nostro territorio».

«In conclusione – conclude la Presidente Tuzzo – non posso non ringraziare il collega Rosario De Luca che quotidianamente si spende con un grande lavoro di supporto politico in seno ai vertici nazionali di categoria».