Taurianova (Reggio Calabria) – Consegnati, questa mattina, i lavori per il completamento del Palasport di Taurianova. Il consigliere metropolitano delegato, Carmelo Versace, presente nell’area dove sorgerà il cantiere, ha ripercorso le tappe del lungo iter che ha caratterizzato l’opera, “contraddistinto da un’interdittiva sopraggiunta sulla ditta che si era aggiudicata l’appalto e da successive lungaggini burocratiche dovute a contenziosi sullo scorrimento della graduatoria”.

“Finalmente – ha detto Versace – siamo nelle condizioni di poter avviare un percorso che doterà l’intero territorio della Piana di un nuovo, grande, punto di riferimento sportivo”.

“All’amministrazione Falcomatà – ha aggiunto – va il merito di aver fornito una risposta concreta ai cittadini che, da molto tempo, attendevano il riavvio dei lavori su un impianto che, per dimensioni e caratteristiche, si distingue in gran parte del comprensorio metropolitano per funzionalità, bellezza e connessione con le esigenze della comunità”.

“Un investimento importante da parte della Città Metropolitana – ha proseguito Versace – pari ad 800mila euro, che consentirà di completare un vero e proprio gioiellino dello sport dove poter praticare diverse discipline e consentire alla collettività un serio sviluppo sociale e non soltanto sportivo”.

“Per complessità e grandezza – ha concluso Carmelo Versace – il centro sportivo polivalente di Taurianova potrà avere un utilizzo extracomunale, consentendo anche ad altre realtà calabresi po svolgimento delle proprie attività. Dunque, le ricadute sul territorio saranno molteplici e tutte positive e, per questo, va dato atto del grandissimo e prezioso lavoro portato avanti, in questi anni, dai funzionari e dal personale della Città Metropolitana per il raggiungimento di un obiettivo davvero importante”.