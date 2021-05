L’attivazione di una PEC online, ossia della Posta Elettronica Certificata, rappresenta un’alternativa più rapida ed economica rispetto alla tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, in quanto permette di risparmiare tempo e denaro.

Inoltre, ha il medesimo valore legale della suddetta e può essere presentata come prova presso tutti i Tribunali ed Enti Statali.

Ma quali sono le sue caratteristiche? Quali sono i passi da compiere per attivarne una? Scopriamolo insieme!

Che cos’è una PEC

La PEC non è altro che uno strumento di comunicazione telematica che permette a professionisti, aziende e utenti privati di inviare documentazioni con valenza legale, in quanto provvista di tracciabilità e conferma di ricezione da parte del destinatario.

Attualmente per ogni azienda e free lance vige l’obbligo di possederne una, diversamente rischia il pagamento di una sanzione amministrativa fino a duemila euro.

A chi può essere utile una PEC

La PEC può essere utile a ogni persona che utilizza la posta elettronica, poiché i numerosi server offrono dei piani adatti a tutte le esigenze e tasche, anche in forma totalmente gratuita per un determinato periodo, così da consentire agli utenti se può fare al caso loro oppure no.

La Posta Elettronica Certificata permette sicuramente di risparmiare ingenti somme di denaro, soprattutto se si ha la necessità di inviare numerose raccomandate durante il corso dell’anno, in quanto offre una tariffa forfettaria e permette spedizioni illimitate.

Inoltre, si verificherà un consumo inferiore di carta, poiché ogni comunicazione verrà recapitata in via telematica e anche i vecchi faldoni capaci solo di rubare spazio diventeranno ben presto un lontano ricordo.

Non bisogna nemmeno tralasciare la grande comodità d’uso, visto che per leggere e inviare i messaggi basterà avere a disposizione il proprio smartphone.

Come funziona la PEC

A prescindere dal gestore preselezionato, per procedere all’attivazione PEC è necessario registrarsi online e confermare la propria identità fornendo delle informazioni reali come la partita IVA, la ragione sociale e il codice fiscale.

Per quanto riguarda invece il modus operandi, non è per nulla differente rispetto a una mail normale; pertanto, oltre ai messaggi di carattere legale, è possibile ricevere anche quelli ordinari.

Questi ultimi non richiedono la necessità di alcun dispositivo di autenticazione come il lettore smart card.

Se si parla invece del funzionamento tecnico della posta elettronica certificata, si può dire che ogni messaggio inviato viene preso in carico dal client del mittente, il quale ha il compito di controllare che sia in linea con gli standard tecnici, inviato al destinarlo, sottoposto a un ulteriore accertamento e infine consegnato.

Sebbene sembri una procedura lunga e complicata, non lo è affatto, poiché impiega solo una manciata di secondi.

Una volta inviato il messaggio, se sono state eseguite correttamente le indicazioni, si ricevono le seguenti notifiche:

conferma di accettazione del messaggio da parte del client di posta;

conferma di consegna del messaggio al destinatario.

Quali sono i passaggi per creare una PEC online

L’attivazione PEC può essere effettuata tramite i seguenti passaggi:

collegarsi alla pagina mail PEC prescelta;

prescelta; cliccare sul pulsante attiva e crea account, in modo da avere la possibilità di registrarsi al servizio;

inserire tutti i dati richiesti come nome, cognome, partita IVA/codice fiscale;

inviare i moduli di richiesta corredati da un documento di identità valido;

attendere l’esito positivo da parte del client di posta elettronica e iniziare a utilizzarla come una normale mail.