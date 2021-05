Reggio Calabria – La giunta comunale ha approvato il finanziamento del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della passeggiata a mare del Lungomare “Falcomatà”. Interventi per 200 mila euro che serviranno a rigenerare il cuore pulsante della città da cui si snoda l’intera storia di Reggio Calabria. L’attività si concentrerà sulla rifinitura delle ringhiere, la sistemazione dei sanpietrini, delle pareti, delle aiuole e delle panchine. Per l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Muraca, si tratta di «un servizio utile a rinnovare uno dei luoghi più incantevoli e suggestivi del Mediterraneo».

«Ci prepariamo ad affrontare un’estate decisiva», ha spiegato l’assessore aggiungendo: «Mai come quest’anno, infatti, l’attesa della bella stagione è vista come un momento di rilancio economico e sociale per l’intero territorio. La voglia di ripartire, dopo le imposizioni e le privazioni a cui ci ha costretti l’emergenza sanitaria, è tanta. Anche per questo avvertiamo forte la necessità di porre la “promenade” del Lungomare nelle condizioni di poter ospitare cittadini, turisti ed attività commerciali presentandosi col proprio vestito migliore».