Dall’inizio della pandemia l’unica vera sicurezza è stata un senso di incertezza perenne che ha toccato ogni area delle nostre vite. Lo stesso vale, naturalmente, per il mercato immobiliare. Anche se il danno è stato più ridotto del previsto, con il calo della compravendita che si è fermato al -7,7% a fine 2020, i prezzi sono ancora in leggera diminuzione.

Per chi voglia vendere una proprietà è dunque consigliabile non aspettare oltre, soprattutto se si vende per ricomprare. Ecco quindi i passaggi principali da seguire per chi sia pronto a intraprendere questo percorso.

La valutazione del prezzo di vendita

Il successo dell’intera transazione si basa su questo passaggio ed è quindi fondamentale stabilire il giusto prezzo per la proprietà. Un prezzo troppo basso ci farebbe perdere soldi, mentre uno troppo alto terrebbe alla larga i potenziali acquirenti.

Per questo è consigliabile evitare il “fai da te” e farsi aiutare da professionisti come l’agenzia immobiliare Rockagent, che fornisce una valutazione gratuita e senza impegno dell’immobile.

Vendere da privato o con agenzia immobiliare?

Grazie a siti specializzati, bacheche online e social media, creare un annuncio per vendere casa è un gioco da ragazzi. La prospettiva di risparmiare sulla percentuale per il servizio dell’agenzia immobiliare, mettendosi in tasca l’intero importo, rende l’idea ancora più allettante.

Senza l’assistenza di un esperto, tuttavia, il rischio di cadere vittima di truffe, abbassare troppo il prezzo o tralasciare documenti e verifiche fondamentali è dietro l’angolo. Oltre tutto si rischia di sbagliare la trattativa o peggio non attirare affatto possibili acquirenti. In questo caso è possibile perdere ben più della tariffa dell’agente immobiliare, mettendo a repentaglio la vendita stessa. È bene, quindi, non affrettarsi a escludere l’utilizzo dei servizi di un’agenzia.

Sistemare la casa e renderla più desiderabile

A volte bastano piccole riparazioni poco costose per aumentare le possibilità di successo con un potenziale acquirente. Sistemando difetti di poco conto ma evidenti, come pittura scrostata o macchie sui muri, si evita di dare una cattiva impressione.

È poi altrettanto importante che la casa abbia un aspetto impeccabile sia per le fotografie da allegare agli annunci che per le visite vere e proprie. Dare agli spazi uno stile più minimalista, eliminando il superfluo, e naturalmente assicurarsi che la pulizia sia perfetta catturerà più facilmente l’attenzione di un compratore.

La fase della negoziazione

Il sogno di chiunque venda casa è farlo a un prezzo il più vicino possibile a quello stabilito nella fase iniziale del processo. Da un lato è molto comune trattare e vendere quindi a una cifra più bassa, soprattutto in un mercato immobiliare ancora lontano dalla stabilità. D’altro canto è bene non perdere troppo terreno, rinunciando così nella peggiore delle ipotesi a decine di migliaia di euro. Anche in questo caso, se non si è esperti del settore o fenomeni della comunicazione persuasiva, affidarsi all’assistenza di un agente immobiliare può rivelarsi la scelta vincente.

Finalizzare la vendita con il notaio

Quando l’accordo tra le parti è raggiunto rimane solo la fase finale, fatta di burocrazia, caparre e incontri con il notaio. Assicurarsi di avere tutti i documenti legali necessari già pronti per questo passaggio farà risparmiare parecchio stress. Ancora una volta, avvalersi della consulenza di un’agenzia immobiliare evita di doversi districare tra le complicazioni di proposte di acquisto e contratti.

L’ultimo passaggio che finalizza ufficialmente la vendita dell’immobile e conclude il processo è quello del rogito. Questo avviene presso uno studio notarile, in cui venditore e acquirente firmano l’atto di compravendita.

La vendita di un immobile, soprattutto in un momento storico così particolare e pieno di incertezze, può causare parecchi mal di testa. Il processo è di per sé complicato: necessita di competenze legali e conoscenza del mercato immobiliare, e persino di una certa abilità in marketing, design di interni e fotografia per raggiungere e conquistare i potenziali compratori. Avvalersi di assistenza esperta può quindi pagare, sia in termini di stress risparmiato che di soldi guadagnati.