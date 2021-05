Reggio Calabria – Uno yacht di 20 metri battente bandiera irlandese con due persone a bordo, una coppia di 34 e 31 anni, stamattina si è “spiaggiato” a Melito Porto Salvo. L’imbarcazione aveva fatto rifornimento di carburante nel porto di Reggio Calabria per poi dirigersi a velocità sostenuta verso la Jonica.

Per motivi ancora in corso di accertamento l’imbarcazione è finita dritta in spiaggia, dove per fortuna non erano presenti bagnanti. I due occupanti sono stati trasportati per controlli presso l’ospedale di Melito Porto Salvo e dimessi. La Capitaneria di porto sta indagando sulle cause dell’incidente.