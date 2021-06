Reggio Calabria – Nella splendida cornice dello Stretto di Messina, nei giorni scorsi è stata inaugurata la stagione estiva del Lido della Polizia di Stato, improntata anche quest’anno sull’impegno, la professionalità e la passione, che da sempre hanno contraddistinto la gestione del centro balneare.

La struttura rappresenta non solo un luogo di condivisione, socializzazione ed incontro tra il personale della Polizia di Stato e le loro famiglie, ma anche un punto di riferimento per la cittadinanza che vede nel Lido della Polizia di Stato un luogo per trascorrere una tranquilla giornata al mare, senza allontanarsi dalla città.

Anche quest’anno, lo stabilimento resterà aperto dalle 8.00 alle 20.00, mentre i servizi di bar e ristorazione saranno garantiti pure nelle ore serali, nel rispetto delle norme vigenti riguardanti il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Per garantire una migliore fruizione dei servizi, sarà possibile prenotare o chiedere informazioni contattando telefonicamente le utenze 328-9131266 e 342-3502791.