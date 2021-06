Finalmente è arrivato il momento di godersi una bella vacanza e tra le tante meravigliose mete italiane hai deciso di scegliere Sorrento, una città incredibile per la quantità di bellezze da visitare e da ammirare

Da queste parti assaggerai alcune delle prelibatezze più gustose della cucina campana e ti godrai l’affaccio sul Golfo che offre scorci mozzafiato e esperienze memorabili. In particolare, dal grande porto di Sorrento, potrai partire alla volta delle isole del Golfo o goderti il mare cristallino se preferisci una vacanza all’insegna del riposo e del relax. Per tutte queste ragioni abbiamo pensato di offrirti qualche spunto utile per goderti appieno le tue vacanze, segnalandoti le informazioni utili a chi non è mai stato da queste parti e non sa bene cosa si troverà davanti una volta arrivato.

Perché tutti amano Sorrento

Sorrento è la cittadina più famosa e visitata di tutta la costiera. È una località di villeggiatura attrezzata con ogni comodità che offre passaggi verdi tra gli agrumeti e meraviglie architettoniche che dal centro ti conducono fino al mare. Giardini, imponenti antichità architettoniche e tradizioni culinarie sono solo la punta dell’iceberg di una cittadina internazionale che sa offrire ai suoi visitatori esperienze indimenticabili. Preparati quindi ad essere accolto molto calorosamente in uno scenario che alterna chiese imponenti in stile barocco a ristorantini tipici che mettono in mostra la miglior mozzarella che tu abbia mai mangiato.

Come godersi la vacanza rispetto al proprio budget

I più assidui frequentatori della costiera napoletana sono turisti o abitanti del posto piuttosto facoltosi, motivo per cui lo stile di vista qui è decisamente sopra le righe. Questo significa che il costo della vita e dei servizi è un tantino elevato se non sai dove cercare le migliori occasioni. Per godersi la costiera e le bellezze di Sorrento a prezzi abbordabili occorre cercare soluzioni con molto anticipo, evitando l’alta stagione e prediligendo periodi più tranquilli. Chi vuole partire all’insegna dello sfarzo e del lusso, invece, troverà le risposte a tutti i bisogni di vizi e capricci: hotel di prestigio, ristoranti stellati e botteghe di alta moda sono il pane quotidiano di una delle più belle città che il meridione possa offrire.

Spostamenti e mezzi di trasporto

I trasporti offrono varie soluzioni. Per l’arrivo ci sono l’aeroporto internazionale di Capodichino e i mezzi ferroviari e autostradali. Arrivati a Sorrento è possibile raggiungere le diverse destinazioni con il trano della circumvesuviana, con i bus e con i traghetti. In genere tutta la costiera è ben organizzata nei trasporti ma se ti sposti in auto, opzione più comoda, dovrai tener conto di alcuni fattori. Tra questi il costo dei parcheggi e quello del carburante che sicuramente avranno il loro impatto sul tuo budget. Il costo dipende dalla località ma se cercherai un parcheggio coperto a Positano potrai arrivare a spendere oltre i cinque euro l’ora per l’accesso. infine considera la conformazione delle strade, curve e strette che, nonostante la vista mozzafiato, dilungano di molto i tempi per raggiungere le tappe del tuo viaggio.