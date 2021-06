Reggio Calabria – Si è svolto ieri il primo degli incontri previsti tra gli Enti pubblici aderenti al partenariato del progetto “Reggio Calabria Welcome” e i tour operator soci dell’Associazione club di prodotto, con l’obiettivo di facilitare la collaborazione tra tutti gli attori della filiera turistica (pubblici/privati), per favorire un’offerta integrata, la costruzione e la fruibilità di percorsi ed itinerari atti a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale materiale e immateriale del territorio reggino, nonchè il conseguimento di una destagionalizzazione ed internazionalizzazione dei flussi turistici, con la presenza della destinazione Reggio Calabria in nuovi segmenti di mercato italiano ed estero.

Per potenziare l’offerta del turismo dell’area metropolitana, gli operatori privati sono impegnati a lavorare in sinergia ed a rispettare specifici standard qualitativi, attraverso un modello di aggregazione e partnership condiviso; gli Enti Pubblici, che aderiscono al progetto, sono chiamati ad individuare gli attrattori culturali materiali e immateriali e naturalistici da valorizzare, assicurando fruibilità turistica, cosi da migliorare la costruzione dell’offerta turistica.

“Reggio Calabria Welcome è già condiviso con numerose istituzioni ed enti locali, ma l’obiettivo è quello di ampliare sempre più la rete pubblico-privata e creare un dialogo stabile e proficuo;- ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana.- Come Camera di commercio siamo impegnati a sostenere il progetto anche con iniziative promozionali; dopo un programma di incontri B2B tra gli operati reggini e buyer ed intermediari turistici operanti nelle regioni del nord Italia, a breve si avvieranno nuovi incontri sul mercato tedesco.

Abbiamo già ricevuto dalle nostre imprese feedback di soddisfazione, grazie all’opportunità di presentare un’offerta territoriale non sempre conosciuta e di qualità, ma è necessario lavorare sempre più insieme, per migliorare l’organizzazione turistica del territorio”.

Nel corso dell’incontro sono emerse diverse riflessioni rispetto ai molti luoghi da valorizzare, sono state analizzate anche le criticità ma guardando a queste ultime con spirito propositivo. Gli amministratori locali, infatti, hanno invitato i tour operator nei loro territori, per una più efficace conoscenza delle tante risorse turistiche e per rendere operative le opportunità emerse dal confronto.

Presente all’incontro anche il Consigliere delegato della Città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, che ha ribadito la necessità di lavorare insieme e con una visione strategica finalizzata a definire un percorso organico di promozione territoriale, rinnovando la partnership della Città Metropolitana, impegnata sin dalle prime fasi del progetto, nella sensibilizzazione e coinvolgimento dei Comuni reggini in questa iniziativa.