Reggio Calabria – Pubblicate in questi giorni le procedure per affidare i lavori e il collaudo necessari a realizzare la nuova sede della D.I.A. di Reggio Calabria. Alla gara per l’affidamento dei lavori, che prevede un importo a base d’asta di € 7.175.148,91, si potrà partecipare fino al 19 luglio prossimo.

Quella per i servizi di collaudo, scade invece il prossimo 26 luglio ed ha un importo a base d’asta di € 109.676,34.

Il progetto prevede un nuovo edificio di quattro piani, con una superficie complessiva di circa 5.000 mq., dotato di soluzioni all’avanguardia in termini di efficientamento energetico, nel rispetto dei criteri ambientali più avanzati.

Il nuovo fabbricato andrà ad occupare una porzione di territorio non più funzionale alla Marina Militare, nella stessa area, a Nord della città, dove verrà realizzata anche la sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato. I nuovi edifici insieme al già esistente Centro Polifunzionale andranno di fatto a costituire una vera e propria “Cittadella della sicurezza”.