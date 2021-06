Allora devi sapere che un aspetto da non sottovalutare mai sono le cosiddette garanzie accessorie, ossia quelle polizze extra che non sono obbligatorie come la RC (Responsabilità Civile) ma che ti permettono di ottenere una maggiore copertura in determinate circostanze. Spesso e volentieri, capire quali siano le garanzie accessorie effettivamente utili non è semplice e proprio per questo motivo oggi vedremo quelle generalmente più consigliate.

Garanzie accessorie: perché conviene avere le idee chiare

Vuoi confrontare le varie assicurazioni online in modo da trovare quella più conveniente? Prima di tutto personalizza il tuo preventivo auto su Facile.it inserendo i dati richiesti come la targa del veicolo e via dicendo. Ti compariranno tutte le compagnie più vantaggiose, ma a quel punto dovrai anche selezionare le garanzie accessorie da aggiungere al pacchetto. Per questo devi avere le idee chiare: per avere un preventivo effettivamente attendibile e preciso devi sapere quali polizze extra desideri aggiungere alla semplice RCA!

Garanzie accessorie: quali sono le più consigliate

Vediamo adesso quali sono le garanzie accessorie più consigliate in generale e quali invece ti conviene considerare solo in determinati casi.

Polizza furto e incendio

In molti casi la copertura furto e quella incendio vengono fornite in un unico pacchetto dalle compagnie assicurative, ma può anche accadere che siano separate e che si possa decidere dunque di acquistarne solo una. Queste sono garanzie accessorie sempre consigliate, in quanto prevedono un risarcimento in caso di danni subiti dal veicolo nell’eventualità di un furto (anche tentato) o di incendio. Sono però particolarmente raccomandate a chi assicura un veicolo nuovo o di grande valore.

Polizza infortuni del conducente

Questa copertura extra è sempre raccomandata, in quanto tutela nel caso di infortuni subiti dal conducente durante un incidente stradale, anche se la colpa è sua. In tali casi infatti la sola RCA non offra alcuna copertura all’assicurato ma solo ad eventuali soggetti coinvolti.

Polizza eventi naturali

Questa polizza extra offre una copertura nel caso il veicolo fosse danneggiato da eventi naturali come ad esempio grandine, terremoti, alluvioni. È particolarmente consigliata a coloro che vivono in zone a rischio sismico ma anche a chi non ha un garage coperto in cui lasciare l’auto.

Polizza assistenza stradale

Questa polizza accessoria è consigliata soprattutto a chi utilizza l’auto di frequente, specialmente su strade extraurbane. Offre infatti un servizio di assistenza stradale pronto ad intervenire qualora si dovesse rimanere in panne ed è molto utile. Generalmente non ha costi esagerati e viene scelta anche da chi usa il veicolo prevalentemente in città, per una maggior tranquillità.

Polizza Kasko

Infine, consigliata ai neopatentati o a coloro che non hanno una grande sicurezza al volante e guidano un veicolo nuovo o di valore è la polizza Kasko. Tale garanzia accessoria copre anche i danni provocati dal conducente, ma ha un costo elevato. Vale dunque la pena valutare quanto convenga aggiungerla al pacchetto.

Quelle che abbiamo appena visto sono le garanzie accessorie maggiormente consigliate e scelte dagli automobilisti, ma ce ne sono molte altre disponibili, da valutare di volta in volta in base alle proprie esigenze e al proprio stile di guida.