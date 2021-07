La piperina forte è una sostanza presente all’interno del pepe. Di colore giallo tenue o incolore, è la responsabile del sapore amaro e piccante di questa spezie, per quanto più lieve rispetto a quanto prodotto dalla capsaicina, presente nel peperoncino. Conosciamola un po’ meglio!

Cos’è la piperina forte

La piperina forte è sempre più nota per essere un potente integratore naturale utile per favorire le perdite di peso attraverso l’accelerazione del metabolismo, il bruciare delle calorie e la riduzione dell’assorbimento dei grassi. inoltre, l’alcaloide che è presente nel pepe agisce sulla secrezione salivare, stimolando direttamente la digestione e il transito intestinale.

Insomma, con tali caratteristiche la piperina forte si dimostra un ottimo coadiuvante per chi vuole perdere peso con facilità, soprattutto laddove si è soliti seguire un piano alimentare ipocalorico o si hanno problemi legati al metabolismo.

Come funziona la piperina forte

L’alcaloide sul quale si basa il prodotto ha infatti una spiccata azione termogenica, conducendo proprio al dimagrimento. Una sostanza che veniva già utilizzata in antichità insieme ad altre sostanze piccanti, proprio al fine di raggiungere gli obiettivi che sopra abbiamo voluto condividere in brevità e, di conseguenza, favorire la perdita del peso in eccesso.

La piperina forte agisce infatti in modo diretto sulla secrezione gastrica e sul trasporto dei nutrienti, facilitando l’assorbimento di alcune sostanze come il coenzima Q10 e il betacarotene. L’efficacia della piperina forte è piuttosto elevata, consentendo così di poter essere utilizzata con particolare fiducia in tantissimi regimi alimentari dimagranti.

Piperina forte, tanti vantaggi a portata di mano

Oltre ai benefici che abbiamo già rammentato in termini di coadiuvante per il dimagrimento, la piperina forte favorisce la riduzione delle infiammazioni, la depurazione dell’organismo, l’eliminazione delle tossine.

Come se quanto sopra non fosse sufficiente, la piperina forte contrasta la formazione delle cellule adipose, rallenta l’invecchiamento cellulare, tonifica il corpo e svolge un’azione antidepressiva e di rilassamento. Non male, no?

Ci sono controindicazioni o effetti collaterali?

La piperina forte, in qualità di prodotto naturale, non riveste particolari controindicazioni o effetti collaterali. Tuttavia, proprio come ogni prodotto naturale, potrebbero pur esserci degli effetti graditi in molte persone che non amano o non tollerano bene questo tipo di prodotto.

In particolare, per i suoi effetti sull’organismo, di norma si sconsiglia l’utilizzo della piperina forte in tutti quei soggetti che soffrono di gastrite e ulcere, emorroidi e reflusso gastrico. Si suole inoltre cercare di contenere l’uso nelle persone che soffrono di pressione alta. Per quanto infine riguarda le donne in gravidanza o in allattamento al seno, la piperina forte è di norma off limits.

Per il resto, la piperina forte sarà certamente in grado di attribuire alle persone che ne faranno un periodico e consapevole utilizzo il possesso di numerosi vantaggi che attendono solamente di essere scoperti e consolidati nel proprio regime alimentare, cogliendo gli obiettivi di benessere e dimagrimento che sopra abbiamo riassunto, pur in brevità.