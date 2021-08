Reggio Calabria – Un uomo di 79 anni è morto a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, anch’egli vittima degli incendi come il pensionato 77enne morto stamani a Grotteria. Il 79enne era dato per disperso fin quando il suo cadavere è stato rinvenuto, è deceduto per le ustioni.

A Vinco, zona pedemontana di Reggio Calabria, 4 persone sono state ustionate dalle fiamme, tre di loro sono finiti al pronto soccorso e un quarto è meno grave.