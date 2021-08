Reggio Calabria – Circa cinquanta persone hanno bloccato la strada nel quartiere collinare di Condera, a Reggio Calabria, per protestare per la mancanza d’acqua da diversi giorni. I protestanti hanno innalzato barricate con pedane in pallet ed hanno esposto uno striscione con scritto “O acqua o guerra”. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.