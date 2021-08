Prima di approcciare a un qualsivoglia gioco da sala, è bene conoscerne il background e comprendere il linguaggio di simboli e termini vari. Anche per le slot machine vale questo discorso: anzi, considerando che i cari vecchi cabinati ospitano software che possono trattare i più disparati argomenti dal cinema alla fantascienza, va da sé i simboli delle slot machine sono davvero molteplici. Alcune di queste figure aiutano a capire in maniera semplicemente intuitiva il funzionamento del gioco. I simboli sono diversi da slot e slot e sono chiaramente relativi al tema proposto dalla macchinetta stessa. I simboli sono disposti su alcuni rulli, ormai tutti digitali nelle slot di oggi, che sono prevalentemente virtuali. Il boom della rete ha favorito la diffusione del fenomeno e negli ultimi anni anche il Fisco ha iniziato a porre il proprio controllo sulle slot. Sul territorio nazionale sono ancora presenti centinaia di migliaia di cabinati.

Simboli slot machine

I simboli delle macchinette variano per forma, colore e significato in relazione all’argomento di base del gioco. Se la slot è basata su ambientazioni riferite all’Antico Egitto, non sorprenderà se si vedranno apparire davanti piramidi, talismani o libri dall’aspetto antico. I simboli formano le potenziali linee vincenti, che appaiono dopo che i rulli hanno smesso di girare. Le combinazioni possibili sono numerosissime e la maggior parte di quelle fortunate vuole che sulla linea di mezzo vengano disposti due o più simboli uguali. A seconda della slot, è consentito accedere ai premi anche con soluzioni in diagonale, ma è fondamentale che uno dei simboli vincenti sia posizionato nel primo rullo, sulla sinistra.

Simboli slot machine vettoriale: figure note a tutti

I simboli di una slot machine vettoriale richiamano alla mente figure od oggetti noti a tutti. I più comuni riguardano caramelle, ma dietro a questa scelta si cela perlopiù una ragione storica. Le primissime macchinette, infatti, non erogavano soldi, bensì dolciumi o fruttini. Il riferimento è dunque evidente, ma ormai non mancano slot che integrano i semi delle carte francesi o gli animali. Alcuni simboli esclusivi del mondo delle slot, che possono fungere da jolly o da moltiplicatori, sono invece rappresentati dal 7 rosso e dalla dicitura “BAR”. Per il resto, non è raro imbattersi in simboli ancora più originali, magari introdotti in una slot appena uscita sul mercato. A tal proposito, girando per il web è possibile consultare una panoramica sui giochi slot gratis, alcuni dei quali neanche troppo datati. Le macchinette, specie nella loro versione digitale, possono essere aggiornate rapidamente e frequentemente. Di conseguenza, per rendere sempre variegata l’offerta, gli sviluppatori di software sono costretti a inventarsene una più del diavolo per mantenere vivo l’interesse dell’utenza, che dopo aver già provato svariate slot potrebbe veder scemare la propria dedizione al gioco.

Termini slot machine

Alcuni simboli speciali prendono il nome di “Wild” e “Scatter”. I simboli “Wild” rappresentano una figura in linea con il tema della slot, mentre gli “Scatter” sono delle sorte di “jolly” che possono rendere vincenti delle combinazioni che prima non lo erano. I simboli “Scatter” sono molto diversi da quelli comuni e in alcuni casi possono anche regalare dei giri gratis al giocatore. A furia di far scorrere i rulli, infine, è possibile incontrare i simboli “Sticky” e gli “Stacked”. I primi restano nella stessa posizione in uno dei rulli per un determinato numero di giri, mentre gli “Stacked” arrivano addirittura ad estendersi sul resto della linea nei giri successivi, aumentando le possibilità che alla lunga esca fuori una combinazione vincente. Insomma, i più caratteristici termini delle slot machine non sono moltissimi, ma è sempre meglio averli a mente prima di iniziare una partita.

Slot significato

Il termine “slot” indicava in passato le fessure presenti nell’hardware di un computer per l’inserimento di schede di espansione o periferiche varie. Parimenti, nelle slot machine fisiche è presente la fessura nella quale inserire le monete per avviare l’apparecchio e iniziare a giocare. Sebbene molte slot vengano ormai immesse sul mercato solo sotto forma di attrazione virtuale, la denominazione di questo tipo di gioco è rimasta invariata. Il significato della slot è palese: la macchina incamera denaro, i giocatori devono provare a vincere quello accumulato fino a quel momento.