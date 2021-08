Che si tratti di casette abitabili in legno o in mattone poco conta, l’importante è rendere sicure le proprie abitazioni per evitare che entrino ladri o persone indesiderate a curiosare o portar via ciò che abbiamo di prezioso.

Ma come fare per rendere sicure queste casette abitabili in legno o in mattone? In questo articolo, troverai cinque suggerimenti utili e facili da applicare, per difenderti e difendere la tua umile dimora!

Come rendere sicure le casette abitabili in legno?

Rendere sicure le casette abitabili in legno, sia essa una casa prefabbricata per gli attrezzi che un’abitazione vera e propria, alle volte può essere molto semplice ed economico, basta conoscere i trucchi ed i prodotti più adatti per questa funzione.

Chiudere porte e finestre

Alla base della sicurezza casalinga troviamo, senz’altro, le operazioni più banali: chiudere porte, finestre, garage ed altre eventuali uscite quando non si è in casa.

Tutto ciò è molto semplice, è proprio l’ABC della sicurezza casalinga, e non costa nulla: è capitato che i ladri siano riusciti ad entrare in casa grazie al fatto che han trovato una porta o un portone aperto (perché magari non lo si utilizza e si dà per scontato che sia sempre chiuso, ma magari così non è). Quindi, fai molta attenzione e, prima di andare a dormire, controlla che sia tutto ben chiuso (soprattutto ai piani bassi, accessibili anche dalla strada).

Installare delle videocamere

Un buon modo per monitorare chi passeggia attorno alle casette abitabili in legno e tenere sotto controllo tutti i movimenti, è quello di installare delle videocamere.

Nel mercato esistono videocamere a batteria (che non hanno bisogno di corrente) o alimentate da una fonte di energia, queste hanno una scheda al loro interno che registra tutti i movimenti. Inoltre, se collegate alla rete di casa, è possibile guardare ciò che accade nell’area in cui vengono installate in ogni momento dal proprio smartphone (sia quando si è a casa che fuori casa).

Puoi installare delle videocamere sia all’esterno che all’interno della casa.

Installare un sistema di sicurezza

Un altro buon metodo per rendere più sicure le casette abitabili in legno è quello di installare un sistema di sicurezza, ossia un allarme: qualora ci siano dei movimenti strani, se attivato, può far partire un segnale acustico molto forte per avvisare il vicinato ed i proprietari di casa (che magari stanno dormendo), che qualcuno si sta intrufolando dentro casa.

Un sistema di sicurezza è una buona soluzione e se viene affiancato da un sistema di telecamere, permetterà di avere un buon controllo sui movimenti in casa.

Inoltre, puoi anche installare un avvolgitore elettrico per persiane (se le hai), che magari si possa controllare da remoto: in questo caso, anche se sei fuori casa e vedi qualcosa di sospetto, puoi chiudere tutto, facendo finta di essere in casa!

Montare delle luci con sensore di movimento

Altro suggerimento non di poco conto per la sicurezza delle casette abitabili in legno, è quello di installare delle luci con sensore di movimento all’esterno della casa: queste, al passaggio di persone o animali, si accenderà, illuminando “a giorno” l’area di interesse.

È una soluzione utile, semplice ed efficace, per vedere a colpo d’occhio se qualcuno passeggia nel nostro giardino durante le ore più buie.

Non distrarti mai

L’ultimo consiglio (più che suggerimento) è quello di non distrarsi mai!

Per quanto possa sembrare banale, è molto importante essere sempre “sul pezzo”, ossia: controllare sempre che sia tutto ben chiuso quando si esce di casa, che l’eventuale sistema di allarme sia attivo e che non ci sia qualcuno che ci segua o che controlli i nostri spostamenti.

La maggior parte dei furti nelle casette abitabili in legno ed in mattoni, avvengono a causa della distrazione delle persone: quindi, stai sempre all’occhio!