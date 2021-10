Le nostre abitudini sono cambiate radicalmente nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo imparato a convivere con limitazioni più o meno impattanti nella nostra quotidianità, in più abbiamo compreso quanto possa essere utile e pratico rivolgersi al pianeta del web per svolgere tutta una serie di attività legate a doppio filo alla nostra routine. Tra queste ci sono anche quelle legate all’intrattenimento digitale responsabile, visto che siamo sempre in cerca di piccoli grandi momenti di evasione dallo stress della giornata. Nel panorama dello svago digitale da qualche anno c’è il MillionDAY, che ha fatto il suo debutto ufficiale nel febbraio del 2018, andandosi ad affiancare agli altri giochi numerici a quota fissa già esistenti. Il regolamento è molto semplice e soprattutto consente di partecipare ogni giorno all’estrazione dei numeri fortunati. Basterà indicare una combo composta da 5 numeri, i quali dovranno essere compresi tra l’1 e il 55: fatto ciò, si attenderà l’estrazione quotidiana fissata sempre per le 19:00. Fino alle 18:45 circa si potrà partecipare al concorso del giorno, mentre invece trascorsi alcuni minuti dall’estrazione sarà già possibile indicare le combinazioni per il giorno successivo. Sul sito dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) si potrà consultare, assieme ad altre informazioni utili per il gioco e relative alla riscossione dei premi, anche la tabella delle probabilità di vincita per il MillionDAY.

I premi, la riscossione e l’App My Lotteries

Per quanto riguarda poi i premi che è possibile aggiudicarsi, quello più alto è di 1.000.000€, ad ogni modo sarà corretto affermare come esso non sia il solo in palio. Ci sono infatti ulteriori premi minori: si va dai 1.000€ euro a scendere, in base al tipo di giocata e altri fattori. Ma come avviene la riscossione? Se sono stati centrati tutti e 5 i numeri occorre recarsi in banca con la ricevuta che attesta la vincita oppure presso il concessionario della gestione del servizio del Gioco del Lotto. Se i numeri sono invece 4 (premio da 1.000€), è possibile ritirare la somma vinta in contanti nel luogo dove è stata effettuata la giocata o, in alternativa, prenotarla presso qualsiasi altro punto di raccolta del Gioco del Lotto. Mentre se i numeri sono 2 o 3 si potrà riscuotere il denaro direttamente in contanti. Bisogna sempre ovviamente tenere presente il tipo di giocata scelto e la combinazione. Ci sono a disposizione 60 giorni di tempo per ritirare le vincite, che scattano dal momento in cui viene fatto l’annuncio tramite Bollettino Ufficiale.

Sono tre le modalità di gioco tra le quali è possibile scegliere, ricordando come sia possibile giocare anche tramite l’App My Lotteries. C’è la giocata singola, dove la schedina con i cinque numeri può essere giocata per più giorni di fila in abbonamento fino al raggiungimento di 20 estrazioni; la giocata plurima, che prevede che in una stessa schedina si possano fare anche dieci giocate singole (si può giocare in abbonamento per più giorni di seguito, fino al raggiungimento di 5 estrazioni); la giocata sistemistica, che permette di indicare da sei a nove numeri selezionando il sistema ridotto o integrale.