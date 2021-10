Il bingo è un gioco da sala che sta spopolando anche in Italia da diversi anni a questa parte. Per la precisione era il 1999 quando il bingo iniziò ad essere giocato a Roma. Lo svolgimento è praticamente identico a quello della tombola, rispetto alla quale le origini del gioco sono però molto più recenti. In Georgia un giocattolaio di New York stava giocando al beano quando dopo essersi accorto di aver vinto gridò erroneamente “bingo”, un termine che di fatto non ha nessun significato, ma che risultò talmente orecchiabile da essere adottato anche successivamente. Nel tabellone principale sono presenti solitamente 90 numeri, di cui solo 15 sono inseriti nelle singole cartelle. Proprio come nella tombola, il giocatore segue le estrazioni segnando i numeri che compongono le cartelle in suo possesso, ma non mancano versioni alternative del gioco.

Come funziona il gioco del bingo

Il bingo è autorizzato espressamente dai Monopoli di Stato e si distingue dalla tombola per i controlli fiscali ai quali possono essere soggetti i set di palline numerate o le intere sale in cui si gioca. Come funziona il gioco del bingo esattamente? Quale deve essere lo scopo dei partecipanti? Il premio finale, ossia il bingo, l’equivalente della tombola che si ottiene una volta marcati tutti i numeri di una cartella, può assumere diverse forme. Tramite il bingo one, o il bingo oro, passando per il bingo one extra e il super bingo, i giocatori possono racimolare più di quanto avevano preventivato, a seconda di quando viene estratta la pallina utile per conseguire il bingo. In genere, si parla di un numero determinato di estrazioni che deve essere avvenuto prima che si concluda la partita. Va da sé che per comporre i premi circolino parecchi soldi e non per nulla qualche caso di cronaca parla proprio di rapine in sale bingo. I premi non devono essere necessariamente sempre gli stessi e in tal senso è possibile personalizzare il gioco. Si parte comunque dalla cinquina.

Bingo e regole del gioco

Chi prova a dimenarsi tra bingo e regole del gioco deve sapere che alcuni particolari possono variare in relazione alla versione che si sta praticando. Già, perché così come il poker, la roulette o il blackjack, anche un gioco all’apparenza poco articolato come il bingo ha sviluppato nel tempo alcune varianti, che si riassumono nel bingo americano, nel bingo inglese e nel bingo italiano. Nel primo si gioca con soli 75 numeri e con cartelle da 24, che riportano le lettere della parola “bingo”. A cambiare sono le soluzioni utili per ottenere i premi e completare la cartella, avvalendocisi magari anche della formazione di figure geometriche attraverso linee immaginarie che passano per determinati punti della cartella in cui si trovano numeri specifici. Nella versione inglese bisogna giocare invece 3 round: il primo viene aggiudicato da chi marca una fila intera di numeri, il secondo da chi completa due file e il terzo da chi segna tutti i numeri della cartella; in questo caso il bingo equivale esattamente al 55% del montepremi totale. Nel bingo italiano, infine, coprire una fila di numeri permette di vincere il 7% del montepremi e ritrovarsi con tutti i numeri dà diritto al 93% dello stesso.

Come si gioca a bingo

Di fatto, il gioco non prevede grandi opzioni per i partecipanti. Non è necessario studiare chissà quali regole per capire come si gioca a bingo. Se possibile, quando acquistano le cartelle i giocatori possono provare a basarsi su qualche fantasioso criterio per preferire la presenza di determinati numeri ad altri. Di norma, comunque, quando più giocatori si aggiudicano lo stesso premio, quest’ultimo viene diviso in parti uguali. Il bingo è piuttosto intuitivo e sbrigativo, ma al contrario della tombola, che può coinvolgere facilmente anche i più piccini, è pensato per un’utenza adulta.

Come si gioca a bingo online

Al giorno d’oggi l’intrattenimento passa attraverso le app degli store digitali, che non comprendono solo i classici videogiochi. Anche i più noti giochi di carte o da tavolo godono ormai di applicazioni dedicate o di siti che ne propongono un’incarnazione virtuale, dunque non sorprende che sul web si possa trovare una lista di portali di bingo online gratis. Le regole, però, non cambiano: per comprendere come si gioca a bingo online basta pensare al tradizionale bingo dal vivo ed entrare nell’ottica delle idee che le operazioni preliminari come l’acquisto delle cartelle avvengono banalmente attraverso la rete. Nel giro di 20 anni il bingo ha visto diffondersi la propria popolarità in molti Paesi. Non è un caso se il bingo digitale ha attirato spesso l’attenzione dei giornali diventando quasi un fenomeno di costume. Considerata la natura del gioco, comunque, è improbabile che possa evolversi ulteriormente, a meno che non si stravolgano totalmente le regole creando però qualcosa di diverso dal bingo originale.