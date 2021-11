Le app per smartphone e tablet sono una delle rivoluzioni più interessanti degli ultimi anni: scaricare un’applicazione sul proprio dispositivo apre le porte a numerose possibilità un tempo impensabili, sia per quanto riguarda l’intrattenimento e il tempo libero che per l’acquisto di beni o servizi, per non parlare infine di tutte quelle app funzionali fondamentali per svolgere in maniera molto più comoda e intuitiva attività una volta eseguibili solamente dal vivo, come le app destinate ad accedere ai servizi di home banking del proprio istituto di credito o a quelle studiate per poter utilizzare i servizi offerti da Poste Italiane. Ecco perciò una rassegna di applicazioni più o meno popolari, dedicate sia agli smartphone e tablet dotati di sistema operativo Android che a quelli con sistema operativo iOS.



Le app per la vendita di prodotti: dall’abbigliamento al materiale per il fai da te

Tanto per cominciare, le applicazioni si sono rivelate per le aziende tra gli strumenti più utili in grado di facilitare l’acquisto dei propri prodotti, oltre al poterli pubblicizzare e presentare in maniera innovativa: visualizzare fotografie, informazioni e dettagli attraverso lo schermo di uno smartphone è molto più semplice anche dal punto di vista di esperienza dell’utente, che può ingrandire o rimpicciolire le immagini a piacimento con il semplice tocco delle dita. Quasi ogni azienda italiana e straniera dispone di un’applicazione per vendere online i propri prodotti, qualsiasi sia il settore in cui opera, che si tratti di abbigliamento o di materiale per i lavori di casa. Una delle applicazioni più avanzate da questo punto di vista è proprio quella dell’azienda francese Leroy Merlin: una volta aperta consente di visualizzare tutti i prodotti presenti nel catalogo online e di confrontarli rapidamente, ma anche di avere accesso alla propria pagina personale contenente le informazioni sugli ordini e sui propri vantaggi accumulati nel tempo, grazie alla quale è possibile mostrare direttamente in cassa i buoni sconto raggiunti grazie agli acquisti precedenti o a promozioni specifiche e usufruire di tali bonus in maniera immediata. Molte aziende, soprattutto quelle relative allo shopping online di capi di abbigliamento come Zalando e Asos, spingono gli utenti a comprare attraverso le proprie app per ottenere ulteriori sconti: è il caso dell’app del marchio di abbigliamento giapponese Uniqlo, tramite la quale sono disponibili sconti riscattabili esclusivamente da mobile e non attraverso il sito di e-commerce.

Intrattenimento e app: le alleate ideali per utilizzare le piattaforme online da smartphone

Anche il settore dell’intrattenimento ha accolto con entusiasmo la possibilità di abbinare alle proprie piattaforme anche applicazioni per dispositivi mobili: dal gioco digitale, allo streaming di video, alla riproduzione di brani musicali o di audiolibri, infatti, è possibile trovare applicazioni sempre aggiornate e funzionali. Uno dei servizi più apprezzati è quello delle piattaforme dedicate alla riproduzione in streaming di film, serie TV, documentari e reality show: servizi come RaiPlay mettono a disposizione degli utenti contenuti in streaming, sia in diretta che su richiesta, che è possibile fruire dai propri computer fissi o portatili ma anche tramite la comoda app per cellulari e tablet, in modo da poter guardare i prodotti desiderati direttamente sul proprio smartphone. Anche il gioco digitale dispone di app innovative, come ad esempio quella del casinò online Betway, in grado di offrire ai propri utenti da mobile gli stessi servizi della piattaforma vera e propria: da una vasta scelta di slot machine classiche o appena uscite ai giochi da casinò tradizionali come blackjack e poker, unendo la comodità di un catalogo sempre aggiornato alla possibilità di usufruirne da dispositivi mobili. Infine, anche gli appassionati di musica e libri potranno beneficiare di alcune app pensate appositamente per essere fruite da mobile: si tratta del servizio di streaming musicale Deezer, dotato di un catalogo esaustivo per tutti i generi di musica, e dell’app Storytel, in grado di offrire ai propri utenti centinaia di titoli interessanti tra audiolibri di grandi classici e di nuove uscite.

Usufruire di servizi direttamente da smartphone: le app per l’home banking, i fornitori e il servizio postale

La comodità delle app non riguarda comunque solamente lo shopping o l’intrattenimento: la loro diffusione ha fatto sì che anche numerosi servizi si siano dotati di applicazioni per consentire ai propri utenti un utilizzo intuitivo e in movimento, non per forza legato alla connessione a internet casalinga. Questo è il caso di app come quella di Poste Italiane, azienda molto attenta all’innovazione digitale, che consente ai propri utenti di prenotare il posto il fila negli uffici postali anche quando si è nelle vicinanze senza dover ricorrere al classico biglietto con il numero progressivo della coda da intraprendere, ma anche di applicazioni come quella di Fineco Bank, che permette di effettuare tutte le operazioni di home banking desiderate tramite smartphone, dai bonifici al cambio valuta, oltre ovviamente alla possibilità di controllare il proprio saldo e la propria lista dei movimenti più recenti. Allo stesso modo è possibile verificare il proprio traffico telefonico e i propri servizi attivi attraverso le app dedicate di ognuno dei principali gestori telefonici, come WindTre o Vodafone, oppure controllare le proprie bollette e persino pagarle direttamente tramite smartphone, come è possibile grazie all’app del fornitore di energia nazionale Enel Energia.



Quella delle applicazioni è quindi una novità che consente di svolgere attività in maniera pratica e comoda, istantanea e in mobilità: al giorno d’oggi per acquistare un accessorio, guardare un film o pagare una bolletta è necessario solamente avere a propria disposizione un cellulare dotato di una connessione a internet stabile.